Los hallazgos por 36.879 millones de pesos que encontró la Contraloría en San Andrés

Al analizar cómo se está haciendo el recaudo de la tarjeta de turismo para ingresar al archipiélago de San Andrés, la Contraloría General de la República estableció 7 hallazgos con incidencia fiscal por un monto de $36.879 millones.



(Lea también: La advertencia de la Contraloría por contrato del Mininterior para pueblos indígenas).



Además, el órgano de control encontró 14 hallazgos con carácter disciplinario y tres que tendrían una incidencia penal.

Estos hallazgos se determinaron en una Actuación Especial de Fiscalización realizada al Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, al municipio de Providencia y a la ESE Hospital Departamental de San Andrés para el periodo entre el 2019 y el 15 de mayo de 2023.



(Le puede interesar: Vicecontralor Zuluaga habló sobre la suspensión al director de la UNGRD: ¿qué dijo?).

Los hallazgos

Facebook Twitter Linkedin

Vista de Providencia. En la isla iba a construirse una pista de bicicross que no se terminó, por lo que la Contraloría determinó un hallazgo fiscal. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / El Tiempo

El análisis de la Contraloría concluyó que hubo una inobservancia de los principios de economía, eficacia, eficiencia y planeación.



Uno de los hallazgos fiscales fue por valor de 1.225 millones de pesos y tiene que ver con la construcción de una pista de bicicross en Providencia que hoy en día está abandonada.



Para el órgano de control como esa pista no cumplió el objetivo del contrato, se afectó el beneficio esperado para la comunidad. En este proyecto se advirtieron deficiencias desde el proceso de estructuración, pues no se adelantaron las gestiones para obtener permisos y licencias ante las autoridades ambientales.



(Le puede interesar: 'A los órganos de control no se les pueden quitar competencias, hay que fortalecerlas’).

Facebook Twitter Linkedin

El fenómeno meteorológico es esperado a partir de las 3:00 p. m. de este miércoles y afectará a la isla con fuertes vientos y mucha agua. Foto: Archivo EL TIEMPO

Otro de los hallazgos es por 4.869 millones de pesos por la falta de controles en el proceso de recaudo de la tarjeta de turista, ya que se identificaron números seriales utilizados sin que se haya evidenciado el ingreso efectivo del recurso a la Tesorería del Departamento.



La Contraloría señaló así mismo que se invirtieron 155 millones de pesos en el Centro de Salud San Luis para la instalación de un ascensor que hoy no está en funcionamiento. “A la fecha las pólizas de garantía están vencidas, evidenciándose que la Gobernación no realizó ninguna gestión que permitiera salvaguardar dicha inversión”, señaló el organismo mediante un comunicado de prensa.

(Lo invitamos a leer: Meta de incautación de cocaína para este año no se cumpliría, van 724,6 toneladas).



El seguimiento también permitió identificar otras situaciones que afectaron el recaudo y ejecución de los recursos cobrados por la tarjeta de turista, por ejemplo, hubo 29.706 millones de pesos que fueron recursos no ejecutados del convenio interadministrativo suscrito con Findeter, “de los que no se disponen los soportes que den cuenta del ingreso a las cuentas bancarias de la Tesorería Departamental”.



Además, hay 504 millones de pesos entregados por el Hospital Departamental como anticipo a un contratista para comprar vehículos eléctricos, uno de ellos para adecuarse como ambulancia medicalizada, pero a la fecha no hay evidencias ni de la entrega de los bienes ni de la instalación de una planta fotovoltaica para garantizar un punto de carga para que los vehículos puedan funcionar, “hecho relevante si se tiene en cuenta el propósito de tales vehículos en la mejora de la prestación del servicio de salud en el Departamento”, cuestionó la Contraloría.

Facebook Twitter Linkedin

La Contraloría cuestionó la elaboración e instalación de letreros artísticos en el Departamento porque algunos de ellos incumplen las especificaciones técnicas. (Foto de archivo). Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

De otra parte, se identificó la inversión de 390 millones de pesos para la elaboración e instalación de letreros artísticos en el Departamento, pero algunos de ellos incumplen las especificaciones técnicas y no pueden garantizar que resistan las condiciones climáticas de la isla. En este punto también se identificó que el acuerdo de condiciones económicas del contrato inicial y de la adición son disímiles pese a que se ejecutan en condiciones semejantes de modo, tiempo y lugar.



Finalmente, la Contraloría expuso que no existen mecanismos de seguimiento, validación y control que garanticen el adecuado registro y administración de los recursos.



(Puede leer: Carros de alta gama y millones en efectivo: excentricidades de capo de la coca).



En ese sentido, el ente de control estableció una falta de oportunidad en las transferencias que debe realizar la Gobernación en favor del municipio; y disparidad entre distintas fuentes de información en lo que concierne al recaudo y transferencia según los términos de ley.

Por la ineficiente gestión en los procesos de recaudo, administración y ejecución de los recursos por la tarjeta de turista de San Andrés, entre el 2019 y el 15 de mayo de 2023, la CGR estableció 7 hallazgos con incidencia fiscal por $36.879 millones. https://t.co/nutgQ3Wsyq pic.twitter.com/snYQfxegui — Contraloría General (@CGR_Colombia) December 28, 2023

En general, la Contraloría señaló que los hallazgos dan cuenta de falencias en la labor de recaudo y administración de los recursos, en el registro a nivel contable, presupuestal y de tesorería, y en la ejecución de los mismos.



Por todo ello, el vicecontralor con funciones de contralor general, Carlos Mario Zuluaga, señaló que se abrirá un proceso de responsabilidad fiscal.



(Más notas: Gobernador de Caldas apelará orden de arresto de JEP por desacatar órdenes judiciales).



“Estos y muchos hechos que revela el informe muestran cómo los recursos de la tarjeta de turismo que ingresan al Archipiélago no se están invirtiendo de manera correcta, por eso se adelantará un proceso de responsabilidad fiscal con el objeto de determinar exactamente la cuantía del daño y los responsables involucrados en algunos de estos contratos”, concluyó Zuluaga.





En X: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com