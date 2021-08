Tribunal reduce en cinco años condena a exalcalde Samuel Moreno

El Tribunal Superior de Bogotá redujo el monto de una de las condenas contra el exalcalde Samuel Moreno Rojas.

El exmandatario tiene tres condenas por las irregularidades en el marco del 'Carrusel de la contratación'.

(Le puede interesar: Fiscalía no contempla negociación con exmilitar capturado por atentados).

En una de las condenas que fue apelada y que llegó al Tribunal, la Sala decidió mantener la sentencia, pero bajó el monto de la pena de 30 a 25 años de cárcel.



En primera instancia, Moreno Rojas fue condenado por el delito de concierto para delinquir agravado y determinador de peculado por apropiación a favor de terceros agravado, en concurso heterogéneo y simultáneo, y se le impuso la pena de 360 meses de prisión, multa de $26.780’000.000,00 e inhabilitación perpetua para el ejercicio de derechos y funciones pública.

(Le puede interesar: Desaparición de un agente del DAS, el otro caso que enreda al general Maza).

En concreto el caso está asociado a la adjudicación irregular del contrato de obra pública N° 137 de 2007, suscrito entre el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y la Sociedad Grupo Empresarial Vías Bogotá S.A.S..



Para el Tribunal es claro que Moreno Rojas "estableció un pacto de gobernabilidad con los concejales del Distrito que apoyaron su gestión, así como con los contratistas que

financiaron su campaña y otros que se prestaron para enriquecerse a costa del erario, a cambio de lo cual les fueron entregados contratos, burocracia y dádivas que se vieron representadas no sólo en la participación activa en la designación de empleados en las distintas dependencias capitalinas, amén, particularmente, en la contratación del

Distrito, con la única finalidad de beneficiar intereses personales y que el Alcalde pudiera devolver las cuantiosas sumas que aportaron los contratistas a su campaña política, liderada por su hermano Néstor Iván".



El Tribunal consideró que la pena impuesta no resulta proporcional pues en el delito de peculado ya se habían tenido en cuenta los agravantes del caso y no se podían extender a otros delitos.



La condena podrá ser objeto del recurso de casación para que el caso llegue a la Corte suprema de Justicia.

Lea otras noticias de Justicia

@justiciaET

justicia@eltiempo.com