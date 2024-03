¿Por qué Salvatore Mancuso no podrá ir a estos 8 departamentos del país si queda libre?

En la tarde de este lunes 4 de marzo, específicamente a las 2 de la tarde, una juez dará a conocer si se concede la libertad al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez, quien llegó deportado a Colombia desde Estados Unidos el 27 de febrero, luego de cumplir una pena por narcotráfico.



El exjefe de las Auc fue nombrado por el Gobierno como gestor de paz, y precisamente las autoridades evalúan si se le concede el beneficio para que pueda cumplir con la misión encomendada.

Sin embargo, en caso de que Mancuso recobre la libertad no podrá desplazarse a ciertas zonas del país, en especial en aquellas en las se concentró su accionar criminal cuando fue jefe de la organización paramilitar.



Así las cosas, Justicia y Paz dejó claridad, desde hace algunos años, que en caso de que se concrete el beneficio la movilización de Mancuso quedaría limitada para los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, César, Magdalena, Norte de Santander y La Guajira, es decir, a todos los municipios de la costa atlántica.



Además, la limitación también se extiende a los municipios antioqueños de San Pedro de Urabá, Necoclí, Ituango, Arboletes y Apartadó.



Aunque la familia y la residencia del expara están en Córdoba, ese es uno de los departamentos a los que no podría ir en caso de quedar en libertad.



La razón de las autoridades se debe a que sería “una afrenta al reconocimiento de los derechos de las víctimas y un nítido camino a la revictimización”.

Mancuso a su llegada al aeropuerto El Dorado de Bogotá. Foto: Policía de Colombia

En una diligencia que se llevó a cabo el pasado viernes, la representante de la Fiscalía señaló que Mancuso, quien está recluido en la La Picota bajo condiciones de alta seguridad, tiene en su contra tres sentencias parciales en Justicia y Paz. Al tiempo, dijo, hay una solicitud de audiencia de terminación anticipada en otro proceso con 2.400 hechos.



Adicionalmente, ante el Tribunal de Barranquilla y el de Bogotá se le imputaron 41.500 hechos, los cuales se encuentran ya en audiencia concentradas.

La diligencia se realiza de forma virtual. Foto: Archivo: EL TIEMPO

En esa misma audiencia, la representante de la Procuraduría dijo que hasta ahora ha sido pírrica la reparación de las víctimas y que la designación de Mancuso como gestor de paz no es vinculante para la Rama Judicial y por tanto no obliga a su libertad.



Mientras que los abogados Yuceli Cañizares y Vladimir Gómez, representantes de víctimas, no se opusieron a la libertad del exparamilitar, pero manifestaron preocupaciones por el tema de la reparación a las víctimas.



Gómez dijo que no alcanzará lo entregado para repararlas a todas y que el Estado tendrá que entrar de forma subsidiaria, y Cañizares indicó que se debe garantizar que siga aportando verdad y que se mantenga en la entrega de bienes.

