Tras ser designado oficialmente como gestor de paz por parte del Presidente Gustavo Petro, se han presentado versiones encontradas sobre si el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez quedaría en libertad en caso de llegar al país.



Mancuso, quien ya pagó su pena en Estados Unidos, está en un centro de detención de migrantes de ese país, había pedido su deportación a Italia y tiene una orden de captura con fines de extradición emitida por los tribunales de Justicia y Paz.



Preguntado al respecto, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, dijo ayer que la designación “sí pone a la persona en libertad, no a él, a cualquiera que sea designado como gestor de paz, pero no lo libera de los compromisos judiciales”.



Y aseguró que si este llega al país, “la oficina del Alto Comisionado para la Paz le impone unas tareas que tendría que cumplir. Por ahora, hay que esperar que llegue a Colombia”, puntualizó.



El fiscal general, Francisco Barbosa, indicó que la decisión de la libertad realmente le compete al poder judicial, ya sea por la suspensión de medidas de aseguramiento o el otorgamiento de beneficios: “En este caso del señor Mancuso, cualquiera de esos beneficios, pues se tendría que determinar por Justicia y Paz”.



Barbosa dijo que por la orden de captura que tiene, esta tendría que ejecutarse cuando llegue, “luego, no es cierto que esa persona, por ser gestor de paz quede libre”.

De otro lado, la Procuradora Margarita Cabello cuestionó la decisión al indicar que este, además, tiene un proceso por lavado de activos vigente y que habría eludido responsabilidades.



“Mancuso no ha querido venir al país y ha pedido su deportación a Italia, está pidiendo decir ante la JEP la verdad que no dijo ante Justicia y Paz (...) ¿Quién le puede creer que sea gestor de paz una persona que está eludiendo venir a asumir sus responsabilidades?”, dijo.

