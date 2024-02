Tras notificación judicial en EE. UU., en los próximos días Mancuso volverá a Colombia

Tras pasar 18 años en Estados Unidos, en donde ya cumplió una condena por narcotráfico, en los próximos días volverá a pisar suelo colombiano el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez.



(Lea también: Corte confirma condena a exfuncionaria de alcaldía de Gustavo Petro, este es el caso).



Fuentes cercanas al proceso indicaron que el exparamilitar ya fue notificado de la decisión judicial que determina su envío a Colombia, pese a que inicialmente él había pedido que lo deportaran a Italia, de donde también es nacional.

Facebook Twitter Linkedin

Salvatore Mancuso en audiencia virtual ante la JEP. Foto: JEP

Según las fuentes, tras su designación por parte del Gobierno como gestor de paz, Salvatore Mancuso había renunciado a las peticiones que se tramitaban en Estados Unidos para su envío a Italia.



(Le puede interesar: El exparamilitar Salvatore Mancuso tiene 33 medidas de aseguramiento; esta es la nueva).



Ahora está pendiente de que se surtan los últimos trámites en el país norteamericano antes de montarse a un avión con rumbo a Colombia, en donde tiene aún varios procesos pendientes y más de 30 medidas de aseguramiento.

Comunidad informa:



“Mancuso viene en dos semanas, tiene toda la protección para él y sus abogados” — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) February 19, 2024

En la mañana de este 19 de febrero el expresidente Álvaro Uribe Vélez ya había adelantado el regreso de Mancuso, extraditado durante su gobierno, con un mensaje en la red social X que decía: "Comunidad informa: Mancuso viene en dos semanas, tiene toda la protección para él y sus abogados”.

Lo que le espera a Mancuso a su regreso

Facebook Twitter Linkedin

En mayo de 2008 fueron extraditados 14 exjefes paramilitares. De izq. a der. Salvatore Mancuso, Edwin Gómez 'el Repetido', Ramiro Vanoy, 'Cuco Vanoy' y Diego Arroyave 'el Primo'. Foto: Policía

Si bien en julio de 2023 el Gobierno designó a Salvatore Mancuso como gestor de paz, esto por sí mismo no le garantiza la libertad al volver a Colombia, dado que el exjefe de las Auc tiene procesos en Justicia y Paz y en la justicia ordinaria.



Es de recordar que en mayo de 2008 Mancuso hizo parte del grupo de 14 exjefes paramilitares que fueron extraditados a Estados Unidos por narcotráfico, y tras purgar 15 años de cárcel en ese país, terminó de cumplir su pena. Desde entonces ha permanecido en un centro de detención de migrantes, mientras se definía a qué país sería deportado.



(Podría leer: La red albanesa de tráfico de droga cuyo líder tenía tentáculos en Suramérica).



En Colombia, este excomandante de los bloques Córdoba, Norte y Catatumbo de las Auc, tiene dos condenas de Justicia y Paz, en donde la Fiscalía le imputó 4.093 hechos por cientos desplazamientos, desapariciones, homicidios, entre otros. Esas condenas son por los 8 años de pena alternativa que puede dar Justicia y Paz. Adicionalmente tiene un proceso en curso en la justicia ordinaria por lavado de activos y concierto para delinquir, que habría cometido tras su desmovilización.



Adicionalmente, en noviembre de 2023 Mancuso fue aceptado en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) bajo la figura de 'sujeto incorporado material y funcionalmente a la Fuerza Pública'.



No obstante, la JEP determinó que él sería aceptado en su calidad de sujeto "bisagra" con la Fuerza Pública, pero no como exjefe paramilitar, por lo cual habrá complementariedad con Justicia y Paz, que será la que se pronunciará sobre su libertad.

justicia@eltiempo.com

En X: @JusticiaET