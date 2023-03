Aunque está preso en Estados Unidos, pese a que ya cumplió su condena por narcotráfico, una jueza de ejecución de penas de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá le concedió al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso la libertad condicional por cuatro años.



Según la decisión de la jueza, la libertad del exjefe de las Auc sería a modo de "prueba" como parte de su pena alternativa por haberse sometido a Justicia y Paz.



De acuerdo con la decisión, esta libertad se cumpliría una vez regrese a Colombia y allí está una de las claves del tema: aunque Salvatore Mancuso ya cumplió su pena en Estados Unidos, sigue preso bajo estrictas medidas de seguridad, según ha dicho incluso la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que lo citó a una audiencia.



Además, si bien Colombia ha pedido su extradición al territorio nacional, también se ha conocido que Mancuso ha buscado que lo envíen a Italia en su lugar. Así que faltará conocer a dónde llega Mancuso cuando quede libre para ver si podrá disfrutar de esa libertad condicional.



De otra parte, si bien en su decisión la jueza recordó que en Justicia y Paz la pena máxima es de 8 años, los cuales, consideró la togada, Mancuso ya cumplió por lo que tendría derecho a la libertad condicional, la defensa del exjefe paramilitar apeló la determinación al estar inconforme con las condiciones.



Así pues, tendrá que resolverse ese recurso de apelación para saber si la libertad queda en firme o no.



Es de señalar que la situación de Mancuso en Estados Unidos, en donde cumplió su condena en 2020, ha despertado cuestionamientos de la JEP, que la semana pasada exhortó al Ministerio de Relaciones Exteriores para que adelante las gestiones necesarias para verificar la situación jurídica del exparamilitar.



“No se entiende por qué el Ministerio de Relaciones Exteriores, aún cuando conoce que el señor Mancuso Gómez ya purgó la pena privativa de la libertad a él impuesta por las autoridades de Estados Unidos, no ha adelantado ninguna gestión oficial para esclarecer las razones por las cuales permanece desde hace casi tres años recluido en un centro de detención de migrantes, sin que se resuelva su situación jurídica o migratoria y sin obtener una respuesta frente a los numerosos pedidos de extradición que han formulado las autoridades judiciales nacionales para que atienda sus procesos en Colombia”, dijo en su momento la JEP al negar una tutela de Mancuso sobre una audiencia a la que está citado.

