Razones para negar solicitud de Mancuso de no pagar cárcel en Colombia

Como lo había anticipado EL TIEMPO a principios de este mes, la defensa de Salvatore Mancuso Gómez estaba apostando porque la medida privativa de la libertad impuesta al exjefe paramilitar le fuera sustituida por una que no implicara ser recluido en una cárcel ni en prisión domiciliaria al volver a Colombia.



(En contexto: Ni cárcel ni domiciliaria: esto es lo que busca Mancuso ante justicia)

Si bien el proceso en Estados Unidos para establecer si es enviado a Colombia o Italia aún está en trámite, este viernes se llevó a cabo la audiencia en la que se elevó esta solicitud, la cual fue rechazada por el magistrado Manuel Bernal Parra, de la Sala de Justicia y Paz de Bogotá.



Aunque el abogado de Mancuso, Jaime Paeres, argumentó que su cliente ya pagó más de 12 años de prisión en Estados Unidos –que exceden los 8 años que la Ley de Justicia y Paz contempló como condena máxima para quienes se acogieran a esta–, por lo cual el tiempo debía convalidarse, hay un elemento que jugó en contra del excomandante del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

Causé daños, lágrimas, llanto, sufrimientos, miserias FACEBOOK

TWITTER

Se trata de un caso por lavado de activos en el que Mancuso habría estado involucrado con posterioridad a su desmovilización, por lo cual existe un proceso contra el ‘expara’ en la justicia ordinaria.



(Lea también: Mancuso asegura que Duque le teme a la verdad e impide su construcción)

El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso participó este 15 de enero en una audiencia virtual desde una prisión en EE. UU. Foto: Justicia y Paz

“El proceso en la justicia permanente está suspendido porque el postulado hizo una manifestación de someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz. Algunos de los hechos se encuentran fuera del tiempo de la desmovilización”, lo cual, explicó la Fiscalía, representa una causal objetiva para negarle al exparamilitar la sustitución de medida de aseguramiento.



Por considerar que Mancuso no cumple los requisitos para recibir el beneficio, el magistrado Bernal resolvió mantener en firme la decisión de negar la sustitución de la medida no privativa de la libertad, lo que implica que, de ser deportado o extraditado a Colombia, Mancuso sería puesto en prisión. Frente a eso, la defensa del exparamilitar presentó un recurso de apelación ante la Corte Suprema de Justicia.



En la primera parte de la diligencia, Mancuso reconoció su participación en el conflicto. “Hice un daño irreparable a muchos compatriotas. Causé daños, lágrimas, llanto, sufrimientos, miserias. Lo reconozco y me siento arrepentido por ello, siento vergüenza por esos hechos lamentables de guerra. Hoy soy una nueva persona”, dijo el excomandante paramilitar.



(Siga leyendo: Las deudas en la reparación del ‘expara’ Mancuso a las víctimas)



Aunque desde marzo de 2020 Salvatore Mancuso completó su sentencia por narcotráfico en Estados Unidos, todavía no se ha definido su regreso a Colombia. El pasado mes de agosto, el Departamento de Seguridad Nacional del país norteamericano ordenó su deportación a Colombia, pero el proceso aún está pendiente de una decisión de fondo.



JUSTICIA

justicia@eltiempo.com