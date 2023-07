Este 23 de julio, el presidente Gustavo Petro anunció, en un mensaje de Twitter, que decidió nombrar al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez como gestor de paz para "lograr la completa paz" y cerrar el proceso con los paramilitares que, dijo, no ha terminado en el sentido de que no se sabe toda la verdad.



El anuncio, al cual todavía le falta un decreto presidencial para que sea realidad, deja varias dudas sobre el futuro judicial de Mancuso, quien actualmente está detenido en Estados Unidos, y hay tres escenarios urgentes por resolver.

1. ¿Finalmente van a extraditarlo a Colombia?

Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar. Foto: Archivo particular

En mayo de 2008, Salvatore Mancuso hizo parte del grupo de 14 exjefes paramilitares que fueron extraditados a Estados Unidos para cumplir procesos por narcotráfico, y hace casi 3 años terminó de cumplir la condena de la justicia norteamericana por ese delito, tras purgar 15 años de cárcel, pero no ha vuelto a Colombia.



En el país, Mancuso, excomandante de los bloques Córdoba, Norte y Catatumbo de las Auc, tiene dos condenas de Justicia y Paz, ante la cual la Fiscalía le imputó 4.093 hechos por cientos desplazamientos, desapariciones, homicidios, entre otros. Esas condenas son por los 8 años de pena alternativa que puede dar Justicia y Paz.



Desde hace varios años Colombia viene insistiendo con que Mancuso sea extraditado desde Estados Unidos para que pueda cumplir sus deudas de verdad y reparación a la víctimas. De hecho, en una entrevista con EL TIEMPO, el ministro de Justicia, Néstor Osuna reiteró: "Está pedido en extradición y el trámite ya se está adelantando. La solicitud de extradición está en curso ante las autoridades norteamericanas, estamos a la espera de su respuesta".



Vale decir que si bien Colombia ha pedido su envío, Mancuso también ha buscado que lo envíen a Italia en su lugar, pues es de ascendencia italiana.



La Unidad Investigativa de EL TIEMPO confirmó en junio que el proceso administrativo a través del cual Mancuso está tratando de evitar ser extraditado a Colombia e ir a Italia volvió a moverse y que para el 22 de agosto se citó a una audiencia en la cual podría conocerse la decisión final.



2. ¿Qué va a pasar con él en la JEP?

Salvatore Mancuso ante la JEP. Foto: JEP

Entre tanto, Mancuso también movió fichas para intentar ingresar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un tribunal transicional creado tras la firma del acuerdo de paz con las Farc y que, de entrada, no es competente para juzgar a exparamilitares.



La JEP ya rechazó su sometimiento como exparamilitar en dos ocasiones, pero le abrió una oportunidad única de eventualmente ingresar bajo la figura de 'sujeto incorporado material y funcionalmente a la Fuerza Pública', es decir, alguien que actuó como bisagra entre los paramilitares y la Fuerza Pública.



Para estudiar su eventual ingreso bajo esa figura, la justicia de paz citó al exjefe paramilitar a una audiencia de 4 días en mayo, en donde le pidió varias claridades sobre su rol en el conflicto armado colombiano.



En estos momentos la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP sigue estudiando la petición de Mancuso, lo dicho en la audiencia y lo que el exparamilitar entregó posteriormente en varios documentos.



En todo caso, de llegar a ser admitido en la JEP, hay cuatro casos en los que la información que entregue podría ser útil.



El primero es el macrocaso 08, que investiga crímenes cometidos por policías y militares en asocio con paramilitares.



El segundo es el macrocaso 04, que prioriza la situación territorial de la región de Urabá, Bajo Atrato y Darién, en los departamentos de Antioquia y Chocó, por crímenes presuntamente cometidos por miembros de las Farc, la Fuerza Pública, y agentes del Estado no uniformados.



Así mismo, en la investigación del macrocaso 03, que investiga los ‘falsos positivos’, la JEP ha encontrado situaciones como víctimas que eran entregadas a la Fuerza Pública por parte de paramilitares para que fueran ejecutadas y presentadas como bajas en combate. Por eso, lo que Mancuso tenga por aclarar al respecto también sería bienvenido.



En cuarto lugar, lo que confiese también podría ayudar a la investigación del macrocaso 06, que investiga la victimización de la Unión Patriótica, pues la JEP ha encontrado que en algunas ocasiones pudo haber un asocio de la Fuerza Pública y los paramilitares para asesinar y desaparecer, entre otros delitos, a militantes o simpatizantes del partido político.

3. ¿Le pueden levantar las órdenes de captura?

En marzo de este año se conoció que una jueza de ejecución de penas de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá le concedió al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso la libertad condicional "a modo de prueba" por cuatro años, al considerar que ya había cumplido la pena máxima de 8 años que puede imponer Justicia y Paz.



Bajo esa decisión, a su regreso a Colombia Mancuso podría quedar libre por ese proceso. Pero no hay que olvidar que este no es el único que hay contra el excomandante de las Auc.



De hecho, en enero de 2020 la Corte Suprema de Justicia resolvió que, una vez llegue al país, Mancuso no podría recuperar su libertad por cuenta de una investigación en la justicia ordinaria por lavado de activos de dineros del narcotráfico y concierto para delinquir, delitos que habría cometido tras su desmovilización.



Pero además, en el marco de la política de 'paz total' y los acercamientos con varios grupos ilegales, la Fiscalía se ha negado rotundamente a levantar órdenes de captura de personas que no hacen parte de grupos con carácter político. Así ocurrió con el levantamiento de órdenes de captura que había pedido el Gobierno para algunos cabecillas del 'clan del Golfo', lo que el ente acusador se negó a hacer argumentando que no hay un un marco jurídico para ello pues no se ha aprobado una ley de sometimiento a la justicia para estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto sin carácter político.



Consultado sobre el tema, Alejo Vargas, profesor de Ciencia Política de la Universidad Nacional e investigador sobre seguridad, defensa y paz, consideró que esto sería un obstáculo para Mancuso, puesto que él hizo parte de un grupo que no tiene reconocimiento político.



"Aquí estamos en un caso de sometimiento a la justicia y ni siquiera se ha aprobado la ley. El tema está todo por desarrollarse. Evidentemente esa figura de levantar órdenes de captura no tiene esa posibilidad de aplicarse a grupos de crimen organizado sin reconocimiento político, que es el que clasificaría en este caso. Creo que por ahora eso no va a pasar de anuncio porque primero falta la ley, luego que haya un visto bueno de Fiscalía, etc. Y eso todavía está lejos de concretarse", explicó.

