Este martes, la procuradora general Margarita Cabello se despachó por el nombramiento, que oficializó el 14 de agosto el Presidente, del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso como gestor de paz.



(Lea también: Salvatore Mancuso quedará libre cuando llegue a Colombia por ser gestor de paz).



La jefa del órgano de control señaló que Mancuso, quien está detenido en un centro de migrantes de Estados Unidos tras pagar su pena por narcotráfico, ha querido eludir sus responsabilidades en Colombia.

“Si ese proceso sigue su camino, él tendría que ser excluido de Justicia y Paz por incumplimiento de sus compromisos”, sostuvo la Procuradora al recalcar que esos nuevos delitos los habría cometido tras dejar las armas.



Además, Cabello trajo a colación que pese a que Mancuso tiene peticiones de extradición, no ha regresado a Colombia: “Salvatore Mancuso no ha querido venir al país y ha pedido su deportación a Italia, Salvatore Mancuso está pidiendo decir ante la JEP la verdad que no dijo ante Justicia y Paz”.



La jefa del órgano de control expuso que parte de los compromisos del exjefe paramilitar en Justicia y Paz era contar toda la verdad.



“¿Quién le puede creer que sea gestor de paz una persona que está eludiendo venir a asumir sus responsabilidades en Colombia (...) cómo puede entender la gente que un hombre que está eludiendo sus responsabilidades puede ser hoy y hay que creerle que va a ser un buen gestor de paz?”, expresó.

Así mismo, cuestionó a qué grupo estaría representando Mancuso como gestor de paz “si ya los paramilitares se entregaron e hicieron su proceso de ingreso a la legalidad en el 2006. ¿Ahora es gestor de paz porque tiene cercanía o está involucrado con grupos al margen de la ley? si es así, entonces también estaría incumpliendo, y si está incumpliendo, no podemos creerle lo que va a decir cuando venga a ser gestor de paz”, concluyó.