'Usted sabe lo que les hacemos a los traidores': amenazan a  Mancuso 

Durante los últimos meses, el nombre del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso ha vuelto a sonar con frecuencia en el país.



A principios de agosto, asistió junto a su otrora adversario de guerra y exjefe de las Farc, Rodrigo Londoño, a la Comisión de la Verdad, donde reconoció su responsabilidad y pidió perdón por los cientos de crímenes que cometieron bajo sus órdenes las Autodefensas Unidas de Colombia. Apenas un día después, le pidió pista a la Jurisdicción Especial para la Paz, asegurando que prendería el ventilador por varios hechos del conflicto, incluyendo los 'falsos positivos'.



En parte por cuenta de esas apariciones, el exparamilitar habría sido declarado objetivo militar, según denunció este miércoles.

Mancuso sostuvo, en una carta conocida por EL TIEMPO, que el 25 de mayo él y sus abogados fueron amenazados a través de un panfleto de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC, el mismo 'clan del Golfo').



Pero las advertencias habrían continuado: "El día lunes 30 de agosto de 2021, mis abogados y yo nuevamente fuimos amenazados por las AGC mientras nos encontrábamos en desarrollo de la audiencia (...) se dio minutos después de mi intervención donde me referí a la necesidad de identificar todos los patrones que subyacen a los crímenes sistemáticos que

se cometieron con la complicidad y responsabilidad de funcionarios del Estado, miembros de la Fuerza Pública y terceros que engrasaron con sus aportes la maquinaria de la guerra", denunció el exparamilitar.



A eso se suma una nueva amenaza, que Mancuso habría recibido en las últimas horas, en la que se las 'Águilas Negras' lo declaran objetivo militar.



“Hemos tenido acceso a las declaraciones y escritos del comandante Mancuso ante la JEP, lo que nos obliga a advertirle: cierre esa boca de una vez, deje de contarle a esos izquierdistas lo que no debe. No ayude a nuestros enemigos. No se atreva a contar cómo erradicar los cultivos ilícitos”, señala el panfleto de las 'Águilas Negras'.



Y advierte: “Usted conoce nuestros alcances, cómo operamos y lo que le hacemos a los traidores y desleales (…). Ha sido declarado objetivo militar de nuestra organización. No hay lugar de Colombia en donde no podamos encontrarlo”.



justicia@eltiempo.com