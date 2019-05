Mancuso amenaza con cortar colaboración con la Corte y Justicia y Paz

Desde la cárcel de Atlanta, el extraditado narcoparamilitar Salvatore Mancuso solicitó una audiencia, con la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que fue programada para este martes.

EL TIEMPO pudo establecer que Mancuso amenazará con frenar su colaboración en procesos clave, como el que le sigue la Corte a la exsenadora Zulema Jattin y otros más en Justicia Paz.



Según argumentará Mancuso, involucrado en más de 130 masacres, hay un grupo de testigos falsos que lo vienen involucrando con ilícitos posteriores a su desmovilización y extradición a Estados Unidos que, él dice, no ha cometido.



De hecho, habla de un complot que, además, complicaría su situación jurídica una vez regrese al país, en agosto de 2020.



“Se analiza si se debe renunciar a todo, no solo a Justicia y Paz. Daría por terminada su colaboración en la justicia ordinaria, en Justicia y Paz y con la Corte Suprema por falta de garantías. Esto es en los procesos en donde ha servido como testigo y en los que se tiene presupuestado que lo llamen”, le confirmó a EL TIEMPO el penalista Jaime Paeres, apoderado de Mancuso.



El abogado agregó que la posibilidad de acabar toda colaboración se comenzó a analizar desde que, hace un año, instancias judiciales le dieron credibilidad a las declaraciones de los hermanos Deivis y Leonardo Rojas Zabala, quienes trabajaron para el entorno de la condenada Enilse ‘la Gata’ López y que señalan a Mancuso de otros delitos.



Estos dos testigos han tenido plena credibilidad de la Fiscalía e incluso de organismos internacionales, por lo cual hoy se encuentran en libertad, aunque vinculados a proceso penales.



“Este martes él mismo (Mancuso) le va a entregar a la Corte evidencias absolutamente contundentes de cómo la Fiscalía, la Policía y ese par de señores orquestaron todo, y de cómo al no lograrlo se convirtió todo en una verdadera extorsión. Es que si no hay garantías, lo mejor es no seguir. Además, por qué le van a creer a ese par de señores sin hacer una sola verificación”, enfatizó el penalista. De hecho, advirtió que también se mencionaría al propio alto tribunal.



No obstante, la defensa de Mancuso aseguró que su postulación a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) –anticipada por EL TIEMPO– sigue en firme.



Ante esta órbita transicional ofreció información sobre seis temas: ‘paraeconomía’; la reunión que sostuvo en una cárcel de Washington con Piedad Córdoba, Iván Cepeda y Rodrigo Lara; lo que sabe de la familia de la condenada alias la Gata; y la ayuda que en la guerra recibieron de agentes del Estado, tanto miembros de la Fuerza Pública como de civiles. En este reglón, incluso, dijo que hablaría de miembros de una poderosa empresa estatal.



UNIDAD INVESTIAGTIVA

@UinvestigativaET

u.investigativa@eltiempo.com