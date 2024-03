Salvatore Mancuso a Álvaro Uribe: 'Mi objetivo no incluye buscar su judicialización'

En una carta con fecha de este 12 de marzo, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso le respondió al expresidente Álvaro Uribe sus menciones en diferentes publicaciones en X, haciéndole varias claridades al respecto.

El oficio escrito por el exparamilitar con tres condenas en contra por diferentes delitos empieza por decir que él nunca he llamado a alguien para orientar versiones en contra del exjefe de Estado: "No soy yo quien esta involucrado en procesos judiciales por ese motivo, no soy yo el que tiene esas prácticas de enviar a terceros a inducir falsos testimonios. La opinión pública sabe quien, entre usted y yo, recurre a esas turbias prácticas", escribió Mancuso.

A la par, detalló que con su llegada al país se lo ha relacionado con que va a dar declaraciones contra Uribe, algo que para el 'expara' es falso, ya que no tiene intenciones de conspirar en su contra o de sus aliados políticos. En esa línea, Salvatore Mancuso -preso en la cárcel La Picota-, resaltó "mi objetivo no incluye buscar su judicialización".

Salvatore Mancuso a su llegada a Colombia. Foto:Reuters Compartir

En desarrollo...