En un fallo de 284 páginas, la Contraloría General plasmó los centenares de pruebas y testimonios que la llevaron a concluir que, mientras Guillermo Enrique Grosso Sandoval fue el agente liquidador de Saludcoop, se perdieron casi 300.000 millones de pesos, a precios de hoy, que pusieron en grave riesgo no solo las finanzas de esa EPS, sino las de todo el sistema de salud, pues esta era la más grande del país y su descalabro afectó a millones de usuarios.



(Lea también: 'El común denominador es Grosso': Contraloría tras sanción a exdirectivo de Cafesalud).

Grosso fue el agente especial interventor de Saludcoop entre el 27 de mayo de 2013 y el 24 de noviembre de 2015, y para el órgano de control “respecto de los dineros parafiscales comprometidos desconoció completamente la normatividad aplicable, por lo que ni siquiera tuvo el cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios”, se lee en el fallo conocido por EL TIEMPO.



Él fue hallado responsable fiscalmente de 7 hechos que llevaron a un detrimento de 190.143’822.878 pesos, para el momento de los hechos, que indexado a precios de junio de 2023, llega a 297.630’653.218 pesos.



(Le puede interesar: Las millonarias deudas que no ha pagado Palacino por saqueo a Saludcoop).



En primer lugar se le cuestionó por millonarios anticipos que pagó en 2014 la EPS Saludcoop a la Corporación IPS Saludcoop, empresa en la cual tenía una participación accionaria del 95 %. El problema es que esa plata provenía de recursos parafiscales cuya única destinación posible era pagar servicios de salud prestados a los pacientes, pero Grosso permitió que ese dinero se usara para gastos administrativos como el pago de arrendamiento, nómina, servicios públicos, entre otros.



Según la Contraloría, el investigado prefirió girar más de 107.550’000.000 pesos (para la época) para pagar actividades ajenas, privilegiando empresas de su grupo, que pagar otras que sí se relacionaban con la atención en salud “como las acreencias de los prestadores y proveedores de tal servicio, poniendo en riesgo la estabilidad del sistema de salud colombiano”. En el fallo se recuerda que para noviembre de 2015 las cuentas de Saludcoop con proveedores ascendían a más de 4,2 billones de pesos.

Facebook Twitter Linkedin

Antigua clínica de Saludcoop en Medellín. Foto: Esneyder Gutiérrez

Así, pese a que tenía deudas urgentes por varios billones, bajo la administración de Grosso “Saludcoop EPS privilegió a las empresas de su grupo para el giro de recursos, a sabiendas que iban a ser destinados para cubrir cuentas no relacionadas con la prestación de servicios de salud en detrimento de los recursos de la parafiscalidad, pues no solventó las obligaciones que sí eran conexas a la naturaleza de los dineros”, dice el fallo.



(Lo invitamos a leer: Máxima alerta en las FF. MM.: desde dron lanzaron explosivos a militares en Putumayo).



En segundo lugar, se le cuestionó porque usó 802’160.647 pesos de recursos parafiscales para pagar 11 contratos de arrendamiento que le debía la IPS Saludcoop a una inmobiliaria. “El giro de los recursos de Saludcoop EPS como pago de unas cuentas pendientes a cargo de la Corporación IPS Saludcoop constituye un actuar antieconómico, ineficiente y negligente del señor Guillermo Enrique Grosso Sandoval”, se lee.



El tercer motivo del fallo es por la falta de seguimiento y control a giros directos que un consorcio hizo a la IPS Saludcoop, entre septiembre y noviembre de 2015, pues no se demostró que esa plata se usó para prestar servicios de salud a usuarios de la EPS, y además esos recursos no se legalizaron, por lo cual no pudieron ser recuperados.



Para la Contraloría, Grosso debió controlar la ejecución de los recursos girados directamente, “para lo cual debía llevar el detalle de las facturas con las que girara los recursos, el número de la factura asociado al pago que solicita y efectuando el registro contable de cada prestación de servicio de salud, que le permitiera a su vez amortizar a cartera correspondiente, hecho que debía estar reflejado en la contabilidad de la EPS”. Como no lo hizo, la IPS no legalizó los recursos recibidos, ni devolvió los dineros que no fueron empleados para la prestación de los servicios de salud de los afiliados a Saludcoop.



(Le sugerimos leer: El dosier contra cantante vallenato por nexos con capos que se esconden en Venezuela).

Facebook Twitter Linkedin

Saludcoop llegó a ser la EPS más grande del país, pero malos manejos llevaron a su disolución. Foto: Archivo / EL TIEMPO

En cuarto lugar, se cuestiona una provisión y castigo de cartera –considerar una deuda como pérdida por su difícil recuperación– de sociedades vinculadas al grupo empresarial. En palabras simples, Saludcoop EPS se hizo cargo de cuentas que no tenía que pagar a nombre de algunas de sus sociedades, como la IPS Saludcoop, y no adelantó las gestiones para recuperar la plata.



De acuerdo con la Contraloría, pese a la iliquidez por la que pasaba la EPS, Grosso “prefirió el giro de los recursos para cubrir los gastos derivados del contrato de dispensación de medicamentos, insumos odontológicos, de laboratorio clínico y radiología y dispositivos médicos con destino a sociedades pertenecientes al grupo Saludcoop, así como para solventar la fiesta de fin de año del mismo grupo empresarial”.



Para la Contraloría, esto fue una intermediación indebida de la EPS que favoreció a los integrantes de su grupo empresarial, ocasionó un incremento en las deudas y permitió que los recursos de la salud se destinaran a usuarios que no eran responsabilidad de la EPS.



(Más notas: Este es el plan que presentó Felipe Rocha a las víctimas por la pirámide ganadera).



El quinto y el sexto motivo de la sanción son similares, pues se trató de la provisión y castigo de cartera por concepto de anticipos y avances médicos a terceros no vinculados económicamente al grupo Saludcoop, y la provisión y castigo de cartera por anticipos y avances por tutelas, respectivamente. En este punto, la Contraloría señala que Grosso permitió que Saludcoop pagara esos conceptos y luego la EPS no adelantó ninguna acción para recuperar los recursos.



Por último, se identificaron gastos de administración excesivos en la EPS, pues la ley señala que esto no puede superar el 10 por ciento de la unidad de pago por capitación (valor anual que se reconoce por cada uno de los afiliados para el plan de salud) y Saludcoop se pasó del límite por 141.793’961.485 pesos, lo que configuró “un menoscabo a los recursos”.



"Al restar el valor del 10 % permitido, es decir $263.095 790.204,14, con el valor que efectivamente gastó Saludcoop EPS por concepto de gastos de administración, $404.889.751.689,92, da como resultado en un monto de $141.793.961.485,78”, dijo la Contraloría.



(Lo invitamos a consultar: Exclusivo: estos son los ejes del nuevo proyecto de ley sobre 'humanización carcelaria').



En cualquier caso, este millonario fallo es aún de primera instancia y puede ser apelado por Grosso, quien en mayo ya había sido sancionado también por la Contraloría General en un fallo de responsabilidad fiscal por 90.797 millones de pesos en contra de varios expresidentes de la EPS Cafesalud.

justicia@eltiempo.com

En Twitter: @JusticiaET

Lea otras notas de Justicia: