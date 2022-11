En medio de las polémicas que rodean a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) por las presuntas irregularidades en el manejo de los bienes, sus directivos tomaron una decisión con el fin de darle orden a la entidad.



EL TIEMPO conoció que la SAE ordenó destituir a 17 depositarios que hasta hace poco tenían a cargo el control de 1.700 bienes distribuidos en todo el país, pues no cumplieron con las obligaciones que les correspondían.



La decisión se desprende de lo recogido en bases de datos regionales y en informes de los gerentes regionales de la SAE, quienes expusieron a los directivos en Bogotá que hay evidencia de que varias personas a las que la entidad les encomendó manejar las propiedades no renovaron pólizas de 797 inmuebles.



Dicha medida ya había sido mencionada a este diario por Jaime Andrés Osorno, vicepresidente de Bienes Inmuebles y Muebles.



“Depositarios que hayan incumplido de manera sistemática sus obligaciones lo vamos a remover porque no está funcionando. Hay unos que informan juiciosos, pero hay otros que no”, manifestó en su momento el directivo. No obstante, no se habían verificado los respectivos reportes que llevaron a remover a los depositarios.



Los incumplimientos

Las razones por las que la SAE les quitó el control a los depositarios tienen que ver con que no recibieron informes sobre visitas que en los últimos seis meses debían realizar a 1.063 inmuebles. Tampoco se recibieron reportes sobre las deudas de bienes productivos, a pesar de que 307 de ellos ya presentaban atrasos en los pagos.

El vicepresidente de la SAE, Jaime Andrés Osorno. Foto: SAE

Otra causal tiene que ver con el incumplimiento de los niveles de productividad y rentabilidad. Además, “la SAE no ha recibido estimados de renta sobre 155 inmuebles entregados”, dice en el documento en el que se explica el retiro de depositarios.



Dicho punto es coyuntural porque una de las denuncias de los últimos días tiene que ver con los bajos precios en los que estarían arrendadas lujosas propiedades. Para el vicepresidente Osorno, el detalle no está en si un depositario tiene a cargo uno o 50 bienes, sino en "cuántos de esos el depositario ha comercializado, que es para eso que lo contratamos. Es decir, si tiene 100 que los tenga bien tenidos, que le pague sus impuestos".



Por último, como no se recibieron informes sobre las medidas correctivas a tomar, la decisión fue sacarlos y ahora se espera que se conozca, a través de un acto administrativo, el listado de nombres en cuestión. Por ahora, los 1.700 bienes los manejará la SAE mientras se diseña un marco para la nueva entrega a depositarios.



La medida se adoptó en el marco del apoyo institucional que tiene la SAE desde el Gobierno Nacional y la Fiscalía, los cuales se comprometieron a dar con el paradero de todos los responsables a través de la instalación de una mesa técnica.



Así mismo, la Procuraduría está recaudando pruebas a través de inspecciones con funcionarios especializados en las instalaciones de la Sociedad, de la Fiscalía y de la Contraloría, con el fin de verificar si hay funcionarios públicos que participaron de las supuestas irregularidades. La primera decisión desde el Ministerio Público fue abrir una indagación previa contra funcionarios por determinar en las tres entidades.



