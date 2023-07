Durante la visita que la semana pasada hizo a La Guajira Daniel Rojas Medellín, presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), en medio del plan del Gobierno de Gustavo Petro de llevar programas de atención a los habitantes del departamento, un niño se descompensó e integrantes de la entidad tuvieron que transportarlo a un centro médico.



(Le dejamos: 'Mi actuar ha sido evitar un detrimento': Daniel Rojas responde ante suspensión)

La jornada terminó con el anuncio del jefe de Estado de decretar la emergencia económica y social en La Guajira, y por el lado de la SAE, la presencia de Rojas en la región región tuvo varios objetivos, los cuales explicó en entrevista con EL TIEMPO, en la que también se refirió al inventario de los bienes incautados a la mafia, y de la iniciativa que hay desde la SAE para trabajar por los jóvenes manifestantes del paro de 2021.



Así mismo, despejó la duda de si su nombre está en el sonajero del presidente Petro para reemplazar a su exjefa de gabinete, Laura Sarabia.

¿Qué llevó la SAE a La Guajira en medio de la agenda de Petro?

Construimos una agenda que nos permita avanzar en dos puntos. Primero es poder llegar con unas unidades médicas, tres unidades móviles, que haciendo un esfuerzo con Drogas La Rebaja y los laboratorios que están bajo nuestra administración, poder llegar con 11.000 unidades de medicamentos a una comunidad que se llama Yahuaca, queda en el municipio de Manaure.



Allí, pues empezar alrededor de lo que el Ministerio de Salud está tejiendo en la reforma, iniciar una prestación de servicios de atención primaria. Este intento es un piloto que estamos mirando de la posibilidad de dejarlo permanente en algunos municipios, por ahora cercanos a Riohacha por el tema del acceso de las vías, pero sí es probable ponerlo de manera permanente en otras zonas de difícil acceso donde hay mayor necesidad. El piloto ya lo iniciamos, esperamos atender acerca de 1.500 personas.

Drogas La Rebaja en La Guajira a través de la SAE. Foto: SAE

¿Y cuál es la otra iniciativa?

La segunda vía es una asociación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, vamos a entregar dos predios, uno en Maicao, el de allá tiene como destino poner un centro para la recuperación nutricional de los niños en La Guajira. Este predio es una casa, tiene un avalúo por 731 millones de pesos, son 420 metros cuadrados.



(Puede ver: Petro se pronuncia ante la suspensión del presidente de la SAE, Daniel Rojas)



El afectado es un señor Julio César Castillo, quien fue candidato al Senado por el Partido Cambio Radical. Pero fíjense que se inicia el proceso de extinción de dominio por un acto de corrupción, porque el señor pues administraba un centro para la detención wayúu IPSI, y presuntamente hubo un detrimento por más de 2.000 millones de pesos, o sea, precisamente en la administración del centro para la atención médica se pierden presuntamente más de 2.000 millones de pesos que eran para la atención de esta población.

Entonces es un acto de resignificación que este pedido ahora sirva para la atención de los niños wayúu. Esas fueron las dos medidas inmediatas de esta semana, esperando poder ampliar la agenda en La Guajira en lo que resta del año.

Frente a Drogas La Rebaja, ustedes evalúan mantenerlo permanentemente...

Sí, en un tiempo prudencial dada la necesidad tan alta que hay. Cuando lo instalamos nos empezamos a dar cuenta de que es insuficiente porque la unidad presta servicios de atención primaria, pero además atiende necesidades básicas, y las que tiene la comunidad son crónicas. Nos tocó salir corriendo en una de las camionetas con un niño para llevarlo a un centro de atención de mayor complejidad en Riohacha. Este piloto nos sirve para mirar cómo podría ser una dotación más eficiente.

¿Esos medicamentos podrán ser adquiridos gratuitamente por la comunidad?

Aquí hemos contado con la buena voluntad de los administradores. Drogas La Rebaja tiene unos contratos, valga decir que fueron firmados en la administración pasada, de proposición con Copservir, o que nos hemos reunido para que converjan en este propósito, ellos han accedido de buena voluntad a trabajar con nosotros. De tal manera que la inversión de la responsabilidad social de la entidad se destine para la consecución de estos medicamentos, y asimismo del laboratorio que está en proceso de extinción de dominio, y por ende en administración de la SAE.

El presidente Petro dijo que se construirá la universidad wayúu en La Guajira. ¿Será en un predio de la SAE?

No, ahí el Ministerio de Educación tiene ya proyectados los terrenos sobre los cuales se va a construir la universidad, le hemos ofertado a la ministra la posibilidad de que si ve la necesidad de expandir la universidad, pues pueda contar con predios de la SAE, pero en el inmediato plazo va a ser una iniciativa del Ministerio de Educación.



(Sugerimos: Fiscalía da la cifra exacta de bienes entregados a la SAE en los últimos años)

Daniel, ¿cómo va el inventario de la SAE tras las fallas que encontraron el año pasado?



Sí, iniciamos unas mesas de trabajo con la Fiscalía, y quedamos con unos acuerdos entre entidades, entre ellos cotejar cada tres meses el inventario. Hicimos el primer ejercicio de los primeros tres meses de nuestra administración, y afortunadamente tiene consecuencia el inventario que ellos nos han informado con el que nosotros tenemos en nuestras bases de datos, alguna que otra diferencia por semovientes, pero nada grave en términos de discordancia. Seguimos trabajando en la misma lógica, ahora tenemos una suerte de interoperatividad entre sistemas, tenemos la posibilidad de que un funcionario de la SAE asista al sistema informativo de la Fiscalía y coteje con el nuestro. Tenemos una buena hoja de ruta con la colaboración de la Fiscalía.

¿Cómo quedó el caso de la Triple A?

Se hizo las transferencias de las acciones al comprador, K-yena, y está sujeto ese negocio a que la propiedad accionaria de la Triple A sea de origen público, en el entendido en el que para nosotros la valoración de las acciones pudo haber sido por un precio mucho mayor, entonces salvar cualquier tipo de responsabilidad de detrimento patrimonial que se hubiera podido generar en este negocio, en la medida en que la propiedad accionaria sea pública y beneficie al distrito de Barranquilla y sus usuarios.

Esa fue la salvedad que se hizo en esa negociación, dado que las mesas a las que nos citaron en la Procuraduría y la propia apartada de mi cargo o semidestitución, lo que indicaba era que la Procuraduría nos estaba solicitando o llevando a un escenario al que se materializara el negocio. Si así lo resuelve el Ministerio Público no nos queda de otra que salvar esa responsabilidad y que las acciones sean de propiedad pública.



(Puede ver: SAE: el abecé del caso por el que la Procuraduría suspendió a Daniel Rojas)

Han pasado varios meses de la suspensión suya por parte de la Procuraduría. ¿Cómo analiza esa determinación?

Creo que es evidente que en este caso hubo una diligencia bastante rápida en tomar una decisión respecto a mi cargo la Procuraduría. Me queda la sensación de que no conocían bien el negocio, no conocían muy bien las alertas que nosotros estábamos poniendo, sino que hubo quizás un afán en la actuación, en la que yo insisto que seguimos dejando nuestras preocupaciones en el tintero, y actuamos conforme a la ley. Nos obliga a poner las alertas, pero también a ser consecuentes y si las autoridades u órganos de control nos indican que tenemos que actuar de buena manera, dejar la constancia.



Les pido a los entes de control que nos ayuden a luchar contra la corrupción, y que no se actúe con una agenda distinta a la que nos ordena la Constitución.

¿El presidente Petro le ha hablado de que sea su jefe de gabinete, tras la salida de Laura Sarabia?

Mira que yo no he hablado de eso con el Presidente, varias personas me han hecho la misma pregunta y han puesto mi nombre a sonar para ese cargo, pero yo tengo una responsabilidad como presidente de la SAE. El presidente de la República me ha puesto unas tareas muy específicas en lo relativo con reforma agraria y salud, y yo tengo ya un cronograma de trabajo para cumplirle al Presidente y al país, aquí me siento cómodo y sigo trabajando. Incluso, con el presidente no hemos hablado nada del tema.

¿Qué viene en la SAE para los jóvenes que se manifestaron en el paro nacional?

Estamos adelantando unas labores con el Sena para que los jóvenes que alzaron su voz en el paro de 2021 puedan administrar algunos modelos de negocio de la SAE. Los hemos identificado -a los modelos, no a los jóvenes- en empresas de pequeño tamaño, vinculadas al deporte, particularmente canchas sintéticas de fútbol y talleres de motos. Vamos a hacerlo en Cali y en Bogotá, particularmente, y este semestre tiene que ser una de las acciones que ya tengamos que echar adelante.



(Puede leer más: ¿Bienes de la mafia serán manejados por manifestantes del paro? Esto dice la SAE)

En los últimos días se han metido a predios de la SAE, ¿cómo va eso?

Ha habido algunos intentos de toma de predios de la SAE, hemos tenido que recurrir al diálogo social con las comunidades. Cuando los predios tienen uso del suelo para la producción agrícola, nosotros los disponemos para la producción agrícola, si pueden ser para vivienda de interés popular, miramos la forma. En este caso ha sido en suelos de uso industrial, cuyo valor y uso fue determinado por el POT.



Hemos recurrido al apoyo de la Fuerza Pública, han sido muy diligentes y nos han ayudado mucho. Las autoridades locales nos indican que muchas veces no es la misma comunidad, sino organizaciones vinculadas a otro tipo de crímenes, que motivan un poco estas invasiones, pero como le digo: hemos tenido muy buena relación con autoridades locales y con la Policía.



Carlos López

Redacción Justicia

En Twitter: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

