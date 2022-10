El Gobierno Nacional, la Fiscalía General y la Sociedad de Activos Especiales (SAE) anunciaron la creación de una mesa técnica de alto nivel para dar con el inventario exacto de los bienes e inmuebles que administra la Nación.



El anuncio lo hicieron este jueves el presidente Gustavo Petro; el fiscal, Francisco Barbosa, y el presidente de la SAE, Daniel Rojas. Entre los tres se articulará un trabajo para determinar si existen irregularidades en el manejo de la información de la entidad.



Esa medida por tomar va relacionada con las palabras del Presidente de la República en la rueda de prensa, pues en ella destacó que es claro que si la ley ordena que la SAE debe actualizar el inventario, eso tiene que hacerse, pero hoy ese inventario no está.



Y eso implica, según él, que hay una cadena de personas que han estado al frente de esta entidad que a su criterio “deben ser investigadas”. En efecto, si en ese barrido se encuentran actuaciones sospechosas, de acuerdo con el Fiscal General podrían venir procesos penales que manejaría un grupo especial del ente acusador.



Por parte del presidente de la SAE, Daniel Rojas, la solicitud previa a la instalación de la mesa técnica fue que le permitan a su entidad establecer un canal de comunicación con las demás partes, ya que si bien la SAE no es parte de los trámites de extinción de dominio, su intención “es tener información más veraz de dichos procesos para agilizar el esclarecimiento del inventario”.



Los billones en juego

Francisco Barbosa no solo habló de que se trabajará para dar con cualquier actuación que derive en investigaciones penales, sino también de la gestión de la Fiscalía en cuanto a bienes incautados a la mafia de manera preventiva y con fines de extinción de dominio.



En ese punto, el Fiscal explicó que desde que llegó al cargo ha entregado 19.587 bienes, que están discriminados a través de bienes rurales, semovientes, urbanos, vehículos, establecimientos de comercio, y otros relativos a dinero en efectivo, oro, joyas y embarcaciones.



Es por eso que luego advirtió que es importante para el ente acusador acompañar el propósito del Presidente, “porque no puede ser posible que nosotros hagamos un esfuerzo que hoy, en el marco de nuestra gestión, en estos dos años tenemos un impacto económico tras nuestras investigaciones de 25.7 billones de pesos, y que no podamos monetizar esos recursos rápidamente y no utilizarlos para los fines que ha planteado el Presidente”. Otro objetivo de la Fiscalía es la guía de estimación económica de bienes inmuebles que ellos tienen.

Otros pormenores de la mesa

En cuanto a cómo van a trabajar las distintas partes en la mesa creada, el Fiscal General se anticipó a decir que no han fijado todavía cuáles son los parámetros, lo que sí aseguró es que la metodología la van a establecer de forma rápida porque ellos cuentan con la información precisa de lo hecho en los últimos tres años.



Por el momento, poseen un tablero de resultados y el balance que mensualmente entregan a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, datos que luego pasan a comités de trabajo conjunto.



Ahora, en lo que respecta a la llamada arqueología jurídica para la nueva mesa técnica, Barbosa subrayó que va a depender del trabajo de depuración que haga la Sociedad de Activos Especiales, por lo que por el momento no tienen algo fijo.



“¿Qué quiere decir? Que no solamente vamos a tener a personas entregando información, sino otros constatando al mismo tiempo y recogiendo las denuncias para iniciar los procesos penales respectivos a las personas, en caso de que existan hechos constitutivos de delito”, advirtió el Fiscal General.



Frente a la trazabilidad al inventario de la SAE se anunció que estarán sentados a la mesa fiscales especializados, la delegada de Finanzas Criminales y la vicefiscal Martha Mancera. Así mismo, se contará con la participación del Gobierno, el cual en cabeza del Presidente tiene la posición de que se encuentre a como dé lugar a los responsables de no haber hecho un inventario concreto.



Por otro lado, el jefe de Estado aseguró que en la lucha contra el narcotráfico, y en ese resultado final que no es más que tener dinero, ese es el móvil: “acumular, atesorar el dinero, lo que yo llamo el excedente cocainero, en bienes, en tierras, en lujos, en oro, joyas, etc., termine el Estado poseyendo esos bienes y en cambio de darle la función que la Constitución ordena, se los termine devolviendo a la mafia”.

Para qué se invirtió en luchar tanto contra el narcotráfico si al final el Estado terminó convirtiéndose en el puente y el instrumento para devolverle el objetivo de su actividad ilícita. FACEBOOK

TWITTER

En ese sentido hizo énfasis en que “para qué se invirtió en luchar tanto contra el narcotráfico si al final el Estado terminó convirtiéndose en el puente y el instrumento para devolverle el objetivo de su actividad ilícita”, concluyendo que Colombia es un Estado social de derecho, y no un traficante de bienes del narcotráfico.



De acuerdo con Petro, el “incumplimiento de la ley es evidente y puede tener fines dolosos, por lo que sugirió buscar la información de todos los computadores que tuvo la DNE, y que tuvieron que pasar a la SAE; y verificar la misma a través de una investigación informática, así se tenga que contratar entidades internacionales especializadas en eso”.



