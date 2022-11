Luego de terminar un estudio sectorial sobre la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la Contraloría General informó que se hallaron una serie de riesgos fiscales y de corrupción en la gestión de activos con medidas de extinción de dominio que administra la SAE.



El estudio está consignado en un documento de 76 páginas en donde se analizó la gestión de los bienes incautados entre 2019 y 2021 y se encontró, entre otras cosas, que no se tiene certeza sobre el estado físico del 57.5 por ciento (16.283) de los bienes inmuebles registrados en su inventario (28.343).



El Contralor Delegado para el Sector Justicia, Andrés Castro Franco, sostuvo al respecto que "de los 28.000 inmuebles, no se tiene información completa de 16.000 mil".

Según el documento, el inventario de bienes que la extinta Dirección Nacional Estupefacientes (DNE) le entregó a la SAE se recibió solo de manera documental, por medio de actas, y no de forma real y material, "situación que conllevó a que se desconociera la totalidad de los bienes, su ubicación, avalúo y estado físico".



El órgano de control también señala que hay 581 bienes inmuebles cuya extensión es significativa en metros cuadrados o hectáreas, pero que registran avalúos catastrales por debajo de un millón de pesos.



Así mismo, se determinó que el valor catastral registrado por la SAE SAS de 1.316 bienes inmuebles es mayor que el avalúo comercial en 195.484 millones de pesos, "cifra que puede interpretarse como una sub valoración de los bienes desde el punto de vista comercial".



Se señala que no se están cumpliendo las normas sobre los depositarios de los bienes, pues por ejemplo hay cinco depositarios que superan el tope máximo de asignación establecido de bienes, así como otros 25 que sobrepasan el tope en materia de sociedades.



"En el inventario de los bienes administrados los datos están incompletos, desactualizados, no se cuenta con avalúos catastrales y comerciales, depositarios, entre otras debilidades, lo que genera incertidumbre y, por tanto, no aporta elementos reales para la acertada toma de decisiones, así como para el ejercicio del control efectivo de los bienes a su cargo; lo que conlleva a que exista alto riesgo de situaciones de corrupción", se lee en el informe.



De otro lado, la Contraloría señaló que no se ha gestionado en debida forma la entrega de bienes de la extinta guerrilla de las Farc.

Por todo esto el contralor Franco informó que la Contraloría tomó la decisión de adelantar una auditoría financiera, una de cumplimiento al tema de sociedades, y un seguimiento permanente al levantamiento del inventario de la sociedad".

