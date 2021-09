Álvaro Pava, el embajador salpicado por los Rodríguez Orejuela

El actual embajador de Colombia en Argentina, Álvaro Pava Camelo, quedó desde la noche de este martes en el ojo del huracán por la versión de los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, máximos capos del cartel de Cali, que lo señalan de haber mediado la entrega de supuestos aportes económicos del narcotráfico a las campañas de Andrés Pastrana en 1994 y 1998.

Facebook Twitter Linkedin

Álvaro Pava, embajador en Argentina. Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores

Al responderle a Pastrana por la carta que este entregó a la Comisión de la Verdad hace una semana -en la que dicen que Ernesto Samper sabía de la plata del cartel de Cali en la campaña liberal-, los antiguos jefes del narcotráfico afirman que el embajador Pava puede ser "testigo de excepción" sobre los supuestos aportes a las campañas del expresidente conservador.



"Fuimos amigos por muchos años de los ilustres conservadores Álvaro Pava padre, Humberto Pava hijo y Álvaro Pava hijo. Resulta que a finales del siglo pasado (1990-2000) tuvimos varios acercamientos con el doctor Álvaro Pava hijo (el embajador) a través de Alberto Giraldo, a raíz de las campañas presidenciales de 1994 y 1998, en las cuales usted participó", le escriben los capos a Pastrana.



Y agregan: "Ayudamos en los últimos 50 años del siglo pasado tanto a liberales como a conservadores. Su campaña no podría ser una excepción y de eso un testigo de excepción (sic) podría ser el doctor Álvaro Pava hijo". Incluso, los capos retan a Pastrana a que los denuncie por hacer estas afirmaciones, que sorprenden y que no han sido verificadas por ninguna investigación en Colombia.



Lea aquí: La explosiva versión de los Rodríguez sobre campañas de Pastrana



Álvaro Pava Camelo es un dirigente político del Valle del Cauca que, como su hermano Humberto, hizo política y radio a la sombra de su padre, Jaime Pava Navarro, fundador de la cadena radial Súper.



Exconcejal de Bogotá, excongresista, excomisionado de Televisión y embajador de los gobiernos de Ernesto Samper ante la ONU (1995) y de Álvaro Uribe en Perú (2006 a 2009), Pava fue ficha clave de la campaña del hoy presidente Iván Duque en el Tolima.



En octubre del 2018 el Presidente lo designó embajador en Buenos Aires, cargo que aún ocupa.



Su hermano, el también exsenador y periodista Humberto Pava Camelo, falleció este año a causa del covid y estuvo en la lista de los políticos procesados por la llegada de la plata del cartel de Cali a las campañas políticas de finales del siglo pasado.



Hasta esta madrugada no se conocía un pronunciamiento del embajador Pava Camelo sobre los graves señalamientos hechos por los Rodríguez Orejuela desde su prisión en Estados Unidos.



REDACCIÓN ELTIEMPO.COM