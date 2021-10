16 ex-Farc han consultado a Interpol Colombia por procesos internacionales

Luego de la deportación del exguerrillero de las Farc y hoy integrante del partido Comunes, Rodrigo Granda, el director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, habló de la cronología del caso y reiteró que, antes de salir de Colombia, Granda sabía que había una orden internacional en su contra.



(Lea también: Rodrigo Granda no sería el único ex-Farc con circular roja de Interpol)



La circular roja de Interpol expedida por Paraguay ocasionó el percance en México, y el hombre terminó siendo deportado a Colombia.



(Más notas: Caso Granda: qué dijo tras ser deportado y de qué lo están acusando)



El caso recordó que aunque en Colombia los procesos contra los ex-Farc pasaron a la JEP tras la firma del acuerdo de paz, y se suspendieron las órdenes de captura, no ocurre lo mismo en otros países.

Vargas indicó que Granda presentó, el 14 de septiembre, un derecho de petición preguntando si tenía requerimientos internacionales vigentes.



Su consulta fue respondida el 28 de septiembre, en donde se le informó que presentaba notificación roja de Interpol emitida por Paraguay por los delitos de secuestro, asociación criminal y homicidio doloso.

Rodrigo Granda, exjefe de las desaparecidas Farc. Foto: Farc

La información de esa notificación, recordó el director de la Policía Nacional, depende exclusivamente de Interpol Paraguay y Colombia no está facultada para modificar, aclarar o anular la información publicada por otros países, como órdenes de captura y requerimientos judiciales.



(Más notas: ¿Qué significa para los ex-Farc la retención de Rodrigo Granda en México?)



No obstante, Granda no solo obtuvo, por escrito, una respuesta informándole sobre esa orden de captura, sino que el 13 de octubre, de manera personal, la Policía le explicó lo mismo. Según Vargas, Granda acudió "ese día acudió con sus abogados a las instalaciones de la Dijín".

La fecha del viaje

El 19 de octubre, continuó Vargas, Migración Colombia generó alerta sobre la salida, hacia Ciudad de México, del excombatiente, "ante lo cual Interpol Colombia aclaró que esta persona no podía ser retenida en nuestro país por esa notificación, por los actos legislativos para la implementación del acuerdo de paz", manifestó el general.



Esos actos legislativos determinaron la suspensión de órdenes de captura contra miembros de la exguerrilla de las Farc por hechos cometidos antes de diciembre de 2016.



(Le puede interesar: ¿Quién es Rodrigo Granda? Recorrido por la vida del exguerrillero)



Por último, el director de la Policía recordó que las autoridades judiciales de los países en el mundo son autónomas e independientes en sus decisiones. "Los requerimientos judiciales y órdenes de captura continúan vigentes de acuerdo con la legislación de cada uno de los países por los diferentes delitos cometidos", expuso.

Otros ex-Farc saben que tienen órdenes de captura internacionales

De otro lado, el director de la Policía Nacional reveló que este caso no es el primero en el que la entidad atiende derechos de petición en los que excombatientes preguntan si tienen órdenes de captura internacionales.



De hecho, informó, van 16 hasta la fecha, lo cual indica que los exintegrantes de las Farc que han hecho esa consulta conocen perfectamente cuáles son los requerimientos judiciales internacionales que tienen vigentes.



En 2017 fueron respondidas dos de estas peticiones, en 2019 fueron 6, en 2020 llegaron 7 y en 2021 se ha respondido una.



"El partido Comunes conoce perfectamente los requerimientos judiciales internacionales que cada uno de sus integrantes tiene vigentes", concluyó Vargas.

