Rodolfo Hernández, candidato a la Gobernación de Santander y exaspirante a la Presidencia, fue sancionado por la Procuraduría en un fallo de segunda instancia, pues se ratificó que siendo alcalde de Bucaramanga agredió verbalmente al veedor ciudadano Fernando Martínez Arenas, a quien se refirió en 2018 de "lavaperros de la politiquería".



(Le dejamos: Atención: Procuraduría destituyó por 14 años a Rodolfo Hernández por el caso Vitalogic)

La sanción para Hernández fue emitida con ponencia de Andrea Nataly Bermúdez, de la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular, y consta de cuatro meses de inhabilidad especial, pero como ya no ocupa el cargo, se le convierte en una multa de $62.051.520.



Los hechos por los cuales fue disciplinado ocurrieron el 26 de octubre de 2018 en el Parque Solón Wilches, ubicado en la capital de Santander. Ese día había una jornada de poda de árboles, y el alcalde le dijo al veedor que era un "lavaperros de la politiquería (...) de los ladrones que se robaron a Bucaramanga".



(Le dejamos: Alcalde de Bucarmanga acusó a veedor de ser un 'lame perros')

Fallo de la Procuraduría contra Rodolfo Hernández. Foto: Archivo particular

En el fallo de 30 páginas, el Ministerio Público describió que Rodolfo Hernández tenía que dar un respeto digno a todos los ciudadanos, y más porque era un servidor público para ese entonces, “en virtud del principio de responsabilidad contemplado en nuestra Constitución y porque se encuentran al servicio del Estado y la comunidad”.



Días después de los insultos, el órgano de control abrió una investigación en su contra, la cual tuvo un fallo de primera instancia dos años después, el 26 de mayo de 2020. Tras un análisis se determinó que Hernández cometió una falta grave dolosa, por lo que ameritó una suspensión del cargo de cinco meses.



Sin embargo, esa decisión fue apelada por la defensa del exalcalde, la cual argumentó que se incorporaron elementos que no eran parte del acerbo probatorio, que se interpretaron mal los vocablos del procesado y que no existía congruencia entre los cargos y el fallo.



(Le dejamos: Alcalde de Bucaramanga será investigado por insulto a veedor)

El trato que le dio el disciplinable, como alcalde de Bucaramanga, a su interlocutor fue irrespetuoso; no existió decoro ni cortesía en el uso de las expresiones tantas veces citadas. FACEBOOK

TWITTER

El análisis de segunda instancia dejó, por el lado de los insultos, que sí tuvo razón la Procuraduría en su primera decisión, porque "el trato que le dio el disciplinable, como alcalde de Bucaramanga, a su interlocutor fue irrespetuoso; no existió decoro ni cortesía en el uso de las expresiones tantas veces citadas, que no son las que se espera escuchar a un servidor público, máxima autoridad local".



Sobre si Rodolfo Hernández actuó con dolo al insultar al veedor, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular concluyó que el "disciplinable era consciente de que no tratar con respeto a otros, con ocasión al servicio, constituye falta disciplinaria, al punto que ha estado vinculado a otras investigaciones por situaciones fácticas similares".



Y es que otro hecho que protagonizó Rodolfo Hernández como alcalde fue el golpe que le dio al concejal Jhon Jairo Claro, por lo cual fue sancionado por la Procuraduría en 2019.



(Le dejamos: Rodolfo Hernández, a pagar millonaria multa por golpear a concejal)

Rodolfo Hernández golpeó al concejal Jhon Claro. Foto: Captura de video

Por último, la Procuraduría modificó la sanción y la pasó de cinco meses a cuatro, los cuales se convierten en los 62 millones que tendrá que pagar. Eso sí, la ejecutoría de este fallo de segunda instancia queda suspendida hasta que el Consejo de Estado la revise, pues se trata de una persona que fue elegida por voto popular.



En mayo, la entidad inhabilitó por 14 años al exalcalde de Bucaramanga por el caso Vitalogic, exactamente porque incurrió en interés indebido en la asignación de un contrato para el manejo de las basuras.



Carlos López

Redacción Justicia

En Twitter: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

