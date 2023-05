La destitución e inhabilitación por 14 años para ejercer cargos públicos que la Procuraduría General le dictó al exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández, aunque es de primera instancia, tiene un efecto directo en sus intenciones de aspirar a la gobernación de Santander en los comicios que se realizarán en octubre de este año.



(Lea: Procuraduría destituyó por 14 años a Rodolfo Hernández por el caso Vitalogic)



En ese sentido, el primer camino para Hernández será apelar, si así lo considera, la decisión tomada por la Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2 por irregularidades cometidas siendo alcalde en el caso que se conoce como 'Vitalogic'.



(Lea: Drummond: en firme acusación a su presidente por presunta financiación a 'paras')

Facebook Twitter Linkedin

Rodolfo Hernandez no aceptó cargos por interés indebido en celebración por caso Vitalogic. Foto: Maria Alejandra Rodríguez / EL TIEMPO

Si Hernández apela, la Procuraduría deberá definir en segunda instancia si mantiene la sanción en su contra, por lo que, en principio, podría seguir en su carrera por la Gobernación en caso de que la decisión definitiva se conozca de manera posterior a las elecciones.



En caso de quedar en firme la decisión o de que la misma no sea apelada, los caminos, por el momento, no son tan claros. La razón de ello es que, en virtud de un fallo de la Corte Constitucional sobre la reforma a la Procuraduría, esa sanción tendría que quedar en suspenso mientras el Consejo de Estado realiza una revisión automática a esa actuación.



(Lea: Laura Sarabia: Procuraduría abre indagación por polígrafo a Marelbys Meza)



Pero, por el momento, en el primer caso que se presentó, el Consejo de Estado optó por inaplicar ese mecanismo de revisión al estimar que no ofrece las garantías necesarias y es contrario a la Convención Americana de Derechos Humanos. Esa, en todo caso, es una postura de un solo magistrado y no unánime en todo el alto tribunal

Facebook Twitter Linkedin

Rodolfo Hernández Foto: Twitter: @ingrodolfohdez

Mientras se define esa postura, en todo caso, si la sanción es confirmada, el excandidato presidencial podrá acudir al Consejo de Estado por otra vía y presentar una demanda de nulidad en la que cuestione la sanción de la Procuraduría.



Ese proceso, que puede llevar varios años, implicaría que la destitución y la inhabilidad dictada en contra de Hernández regiría en todos sus efectos y este no podría ejercer cargos públicos.



(Lea: Los crímenes de la Farcpolítica que llevaron a Luis Fernando Almario a juicio en la JEP)



Hernández Suárez, quien también está en un proceso penal por este caso, fue sancionado por la Procuraduría al encontrar probado su interés indebido en el proceso de selección destinado a la asignación del contrato para el aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos a la unión temporal Vitalogic RSU que, de resultar contratada, le daría beneficios económicos a su hijo, en virtud de un contrato de corretaje previamente acordado.



La Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2 estableció que el exmandatario tuvo contacto directo con los representantes de la tecnología que se iba a implementar, a quienes entregó información privilegiada sobre los elementos que debían tener en cuenta para hacer viable la adjudicación del negocio jurídico, lo que les daba ventaja sobre sus eventuales competidores en el proceso de selección.



(Lea: Las claves de la rendición de cuentas de la Procuraduría en Bucaramanga)

De igual manera, el Ministerio Público concluyó que el exalcalde adelantó acciones destinadas a coaccionar al director jurídico de la Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB), a quien instó a omitir las reglas de contratación y el manual existente para lograr que se formalizara el negocio de basuras.

justicia@eltiempo.com

@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia