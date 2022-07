Sobre las 9:20 de la mañana de este jueves comenzó la audiencia de juicio por presuntas irregularidades en un contrato de consultoría sobre el relleno sanitario de El Carrasco, en Santander, cuando Rodolfo Hernández se desempeñó como alcalde de Bucaramanga.



Aunque Hernández es uno de los investigados en este proceso, no se presentó a la audiencia y su defensa manifestó al juez que su defendido se posesionó como congresista este 20 de julio, con lo cual su proceso debería pasar a la Corte Suprema de Justicia.



El juez expuso que ante esa situación sobreviniente, perdía competencia y el caso debía de pasar a la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema, que analizará el caso para continuar con el trámite.



Pero esto solo frente a Hernández, aclaró el togado, que señaló que hay otras personas en el proceso que no tienen fuero de congresista.



"Este juez ha perdido competencia en la fase de juzgamiento en el caso exclusivamente seguido contra Rodolfo Hernández Suárez; frente a las demás personas, este juez aún continúa siendo el juez natural", expuso el juez.



En este caso también son investigados los exfuncionarios Rubén Enrique Amaya, jefe de disposición final; César Fontecha, ex director jurídico ; Abelardo Durán Leiva, ex subgerente técnico y operativo; Abigail León, ex subdirectora administrativa y financiera; y el contratista Jorge Hernán Alarcón Ayala.



Según la investigación, los acusados habrían participado en irregularidades en la firma de un contrato de 344'950.000 pesos iniciado el 3 de agosto de 2016 y entregado a Alarcón Ayala.

