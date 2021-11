Juicio contra precandidato presidencial Rodolfo Hernández seguirá en 2022

El Juzgado 10 Penal del Circuito de Bucaramanga fijó para el 18 de abril de 2022 la audiencia preparatoria de juicio en contra del exalcalde de esa ciudad y precandidato presidencial Rodolfo Hernández, por presuntas irregularidades en la celebración de un contrato de consultoría para implementar nuevas tecnologías para el manejo de basuras en el relleno sanitario de El Carrasco.



(Lea: Estado cerrará 2021 enfrentando demandas por $ 455 billones)



Previo a esa diligencia, se realizarán audiencias en febrero y marzo para asuntos técnicos en materia probatoria y las estipulaciones de este caso conocido como Vitalogic, en el cual están involucrados cinco excolaboradores de la alcaldía, así como un contratista.



(Lea: A extinción de dominio bienes del 'Gomelo', jefe narco de 'los Chatas')

Hernández, quien fue acalde durante 2016-2019, fue acusado por la Fiscalía de haber, supuestamente, direccionado el contrato de consultoría 096 de 2016, suscrito entre la Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB) y el ingeniero Jorge Hernán Alarcón Ayala, relacionado con la empresa Vitalogic.



Se trata de un contrato de 336 millones de pesos. El exalcalde fue acusado del delito de interés indebido en la celebración de contratos.



(Le puede interesar: La Procuraduría pidió acelerar la vacunación contra el covid-19 en cárceles)



La Fiscalía también acusó por estos mismos hechos a los ex funcionarios de EMAB: José Manuel Barrera, ex gerente; Rubén Enrique Amaya, jefe de disposición final; César Fontecha, ex director jurídico; Abelardo Durán Leiva, ex subgerente técnico y operativo; Abigail León, ex subdirectora administrativa y financiera; y al contratista Jorge Hernán Alarcón Ayala.



Estas personas están vinculadas por delitos como falsedad ideológica, contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.



(Le puede interesar: 'Falsos positivos': víctimas le piden a JEP expulsar a coronel Publio Mejía)

justicia@eltiempo.com

En Twitter: JusticiaET

Lea más noticias de Justicia

-Tribunal tumba fallo que frenó aplicación de cambio a Ley de Garantías



-Consejo de Estado entierra ‘choque de trenes’ por megapensiones



-Caso Uribe: Corte ratifica reconocimiento de Deyanira Gómez como víctima