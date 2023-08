Con su sentencia sobre las facultades de la Procuraduría para disciplinar, la semana pasada la Corte Constitucional despejó varias dudas sobre el papel que juega el órgano de control a la hora de sancionar a funcionarios elegidos por voto popular.



Uno de los mayores mensajes fue que las inhabilidades, suspensiones y destituciones que emita la entidad contra alcaldes, gobernadores y demás servidores públicos van a quedar, en efecto, congeladas mientras las revisa el Consejo de Estado, atendiendo la sentencia de la Corte IDH al respecto, la cual ampliamente ha citado el presidente Gustavo Petro.

A su vez, la Corte Constitucional aclaró que la revisión automática ante el Consejo solo aplica para los elegidos por voto popular que estén en el cargo al momento de que la Procuraduría los sancione.

Con esto, quedó la incertidumbre de qué pasará con personas que fueron disciplinadas cuando ya no ocupaban el puesto, como es el caso del exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández, quien tiene encima varias sanciones, una de ellas fue ratificada la semana pasada en segunda instancia, con suspensión e inhabilidad de cuatro meses para ejercer cargos públicos, que se convirtió en multa porque ya no es alcalde.



El caso de Hernández es clave porque él aspira a ser gobernador de Santander en los comicios de octubre. Ante ello, la procuradora general, Margarita Cabello Blanco, le comentó a EL TIEMPO cuál es su lectura sobre este punto, haciendo mención a qué es una inhabilidad especial y a por qué el candidato no podría llegar a un cargo público en las próximas elecciones.

Procuradora, la revisión solo aplica a los funcionarios que están en el cargo cuando se impone la sanción. En el caso de Rodolfo Hernández, ¿estaría inhabilitado para las elecciones de octubre?

En efecto, uno de los puntos que deja en claro la Corte Constitucional en la sentencia C-030 de 2023 es que la revisión del fallo sancionatorio contra funcionarios de elección popular por parte de la jurisdicción contenciosa administrativa, solo opera para los procesos en los cuales “efectivamente estén desempeñando los cargos en que fueron electos”. Es decir, es solo para aquellos que están en ejercicio del mandato popular.



¿Cómo así?

En consecuencia, para los electos popularmente que al momento de imponerles la sanción por parte de la Procuraduría ya no están en ejercicio del cargo, las decisiones en firme se cumplen y deben ejecutarse inmediatamente sin pasar por el tamiz de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

La sanción al exalcalde Rodolfo Hernández es la tercera impuesta en los últimos cinco años, y ordenó suspensión de cuatro meses e inhabilidad por el mismo término. Cualquier sancionado mediante fallo disciplinario en firme con inhabilidad queda impedido para ejercer cargo público durante el término de esa inhabilidad.



Es importante precisar que si la persona ha sido sancionada en los últimos cinco años en mínimo tres ocasiones, se hace acreedor a una inhabilidad sobreviniente de tres años, si la última sanción impuesta es inferior a ese término.

La suspensión del cargo y la inhabilidad se transformó en multa al no ocupar ya la alcaldía, ¿esto le impide aspirar, o qué significa esa medida?

La suspensión del cargo siempre va acompañada de inhabilidad especial, por eso cuando un servidor es sancionado con suspensión en ejercicio del cargo, y al momento de la ejecución de dicha sanción ya no ejerce ese u otro cargo público, la suspensión entonces por la imposibilidad material de ser ejecutada debe ser convertida en una multa según el salario devengado al momento de cometer la falta. Pero, la inhabilidad sí opera y su cumplimiento debe ser inmediato, entendiendo por inhabilidad la imposibilidad de ejercer cargo público.



En consecuencia, si un servidor público de elección popular fue sancionado bajo esa modalidad y ya no ejerce el cargo, debe pagar la multa y además, cumplir el término de la inhabilidad.

¿Usted qué opina en relación con que el control posterior sea para cuando el disciplinado esté activo en el cargo?



Es necesario aclarar que desde la carta política de 1991 todas las decisiones de la Procuraduría se encuentran sujetas al control posterior de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Por regla general, los sancionados tienen la posibilidad de demandar los fallos disciplinarios con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.



Sin embargo, cuando se trata de servidores de elección popular que se encuentran en ejercicio de sus funciones, ese control es anterior al cumplimiento de la sanción, como una forma de garantizar el derecho político a elegir y ser elegidos, fundamento de la sentencia de la Corte IDH.



Como lo indicó la Corte Constitucional, ese control previo y automático, busca salvaguardar el principio democrático y la representación política que subyace al ejercicio de un cargo de elección popular, principio que debe garantizar el juez de lo contencioso; por tanto, cuando ya no está en el cargo el servidor publico que fue popularmente elegido, no hay ejercicio de derecho político afectado y carece de razón que tenga control previo por parte de la jurisdicción.

Procuradora, ¿qué implicaciones tiene esto frente a la decisión que va a tomar el Consejo de Estado de unificar jurisprudencia, ya que versa sobre una exalcaldesa de Arjona?

La publicación del texto de la sentencia C-030 de 2023 permitirá que se superen aquellas interpretaciones aisladas que se habían adelantado frente a la potestad disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación. La Corte Constitucional es el órgano de cierre y máxima autoridad de constitucionalidad en nuestro país; sus decisiones en aras de salvaguardar la democracia y la institucionalidad deben acatarse y respetarse.



Estamos atentos a un pronto pronunciamiento de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, pues ya la Corte Constitucional generó una regla específica para resolver casos como el de la exalcaldesa de Arjona.







Lea otros artículos de Justicia: