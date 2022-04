Ante un juez de Bucaramanga avanza la etapa prepartatoria de juicio contra el exalcalde de Bucaramanga y candidato presidencial Rodolfo Hernández Suárez, por su presunta responsabilidad en el delito de interés indebido en la celebración de contrato.

En la diligencia las partes van a definir las evidencias que van a usar durante el juicio y que tendrán que ser avaladas por el juez del caso.



Inicialmente se presentarán las estipulaciones del caso, es decir los puntos que acordaron la defensa y la Fiscalía como probados y que no serán objeto de debate durante el juicio.



Por la misma investigación, la Fiscalía imputó cargos por falsedad en documento privado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos, al exgerente de la Empresa de Aseo de Bucaramanga (Emab) José Manuel Barrera; el jefe de disposición final de la Emab, Rubén Enrique Amaya; el ex director jurídico de la Emab, César Fontecha; al ex subgerente técnico y operativo de la entidad, Abelardo Durán Leiva; y al contratista Jorge Hernán Alarcón Ayala.



De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el procesado, que fungió como mandatario local durante el período 2016-2019, habría ejercido su poder supuestamente para direccionar el otorgamiento del contrato de consultoría 096 de 2016, por un valor de 336 millones de pesos, al ingeniero Jorge Hernán Alarcón Ayala, quien finalmente fue escogido como contratista.



El objeto del contrato suscrito por la Empresa de Aseo de Bucaramanga (Emab) era el de asesorar sobre el procedimiento adecuado para el manejo de las basuras en el sitio de disposición final El Carrasco.



El exmandatario y aspirante presidencial ha insistido en su inocencia y que demostrará en el proceso que no cometió delitos.



De hecho en la audiencia se preguntó a varios de los procesados si aceptaban los cargos imputados. Abelardo Durán Leyva, Enrique Amaya Vanegas, Jorge Hernán Alarcón y Rodolfo Hernández se declararon inocentes.



Y José Manuel Barrera Arias señaló que está negociando un preacuerdo con la Fiscalía.

