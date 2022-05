Según la Policía Nacional, la principal recomendación para evitar ser víctima de los delincuentes, aunque parezca obvia, es el sentido común y hacerles caso a las alarmas internas que advierten del peligro dentro del llamado “instinto de supervivencia”.



Ante la comisión de delitos en los que se deja a una persona en estado de indefensión “por el suministro de drogas o fármacos” para facilitar robos o ataques sexuales, la Policía hace algunas recomendaciones a los ciudadanos.



En lugares públicos (bares, discotecas, establecimientos de rumba) no se debe recibir ningún tipo de bebidas, cigarrillos o alimentos de extraños: “siempre desconfíe”.



De igual forma, se recomienda frecuentar sitios nocturnos o de diversión que tengan reconocimiento. Desconfíe de aquellos puntos que prestan servicio de manera intermitente, sin letreros o puntos de contacto en redes sociales. Las autoridades han detectado que los delincuentes montan infraestructuras por un fin de semana o espacios muy cortos de tiempo con la finalidad de estafar y robar potenciales clientes.

Supervise las bebidas

En centros de diversión, señala la Policía, es importante verificar que el licor que le van a servir, en caso de venir en botella, esté cerrado y lo descorchen frente a usted.No pasarse tragos a los que se les sienta un sabor que no es habitual es otra recomendación.

De igual forma, indican las autoridades, una forma de prevenir ser víctimas de los delincuentes es salir en grupo –amigos, cercanos–. Y lo principal: “Siempre estar pendientes de las bebidas que se dejan sobre la mesa para no dar la oportunidad de que las contaminen”, dijo a EL TIEMPO un oficial de la institución.



Entre amigos y conocidos es más fácil que se “apoyen y cuiden entre sí”, por eso, en esa línea, señala la Policía que es importante que no se invite a extraños a su mesa, y más si se encuentra solo.



“Los hombres solos o que ya se notan bajo los efectos del alcohol son presas fáciles de los delincuentes, en especial de las mujeres que se dedican a esta actividad ilícita”, dijo la fuente.



En la calle, en especial en horas de la noche, procure andar en grupo y desconfíe de los desconocidos que se le acerquen, busquen hacerle la charla o le pregunten por algún lugar.



Uno de los objetivos de compartir con conocidos es la seguridad que puede tener de “que si se siente mareado por el consumo de licor, muy seguramente sus acompañantes estarán pendientes, no lo apartarán del grupo y estarán pendientes de que llegue a su casa”, señala el oficial.



De hecho, indica que el frecuentar sin compañía sitios nocturnos facilita que los delincuentes lo marquen como una víctima potencial.

Sea prudente con el dinero

Es importante que no exhiba dinero en efectivo, ni “presuma” tarjetas de crédito o débito y mucho menos haga referencia a las claves.



“Los delincuentes están alertas a ese tipo de acciones de las personas”, advirtió el uniformado, quien recordó que tampoco es aconsejable retirar dinero –de los cajeros automáticos– a elevadas horas de la noche.



Paralelo a ello, se recomienda que si se va de “rumba”, procure no llevar computadores, tabletas o joyas (oro y plata), porque eso lo puede convertir en blanco de los delincuentes.



Reitera el oficial que los ciudadanos no deben abordar taxis en la calle. “Procure llamar o utilizar las aplicaciones y compartir la ubicación e identificación del conductor y automotor con sus conocidos”, puntualizó.



Ya en el vehículo, baje levemente el vidrio para que corra el aire y nunca se suba en un taxi o de servicio por aplicación si viene con copiloto.



Finalmente, el oficial aseguró que “desconfiar” es la base de la seguridad.

