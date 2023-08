Escoltado por hombres en un par de camionetas, el pasado 24 de julio llegó a las instalaciones de la Procuraduría, en Bogotá, el coronel Carlos Feria. La presencia de este oficial de 25 años de carrera, encargado de manejar la seguridad del presidente Gustavo Petro, fue para declarar dentro del proceso disciplinario contra Laura Sarabia, que tiene de por medio un robo de miles de dólares, pruebas de polígrafo y hasta un capítulo de chuzadas ilegales.



EL TIEMPO tuvo acceso a la versión que bajo juramento el policía, vestido de civil y con corbata, les entregó durante cerca de dos horas a los procuradores del caso, quienes adjuntaron las 16 preguntas que le hicieron al paquete de documentos que ya hay en el proceso contra la antigua mano derecha del jefe de Estado.

Entre las menciones de Feria sobresale que Sarabia, como jefa de Gabinete presidencial, de un tiempo para acá supuestamente empezó a desconfiar de su esquema de seguridad, el cual tenía al frente a la teniente Sandy Yureina Alvernia, a quien según el oficial se le practicó la prueba del polígrafo.



En resumidas cuentas, ese procedimiento se le adelantó a ella, a la exniñera Marelbys Meza y a otras dos personas.



Además, el encargado de proteger a Petro comentó que a finales del año pasado, con Laura Sarabia, se realizaron dos pruebas más de credibilidad y confiabilidad —es decir, de polígrafo—, sobre las cuales no hay mayores detalles.



El robo de los dólares

La intervención de Feria empezó en orden cronológico, haciendo alusión al 29 y 30 de enero de este año. En esas fechas sucedió el robo de cerca de 7.000 dólares de la casa de Laura Sarabia, un caso que también averigua la Fiscalía.



El hurto se lo reportó la pareja de la exfuncionaria a la teniente Alvernia, quien a su vez llamó a Feria para contarle. Ante la situación, el oficial tiene como versión que le indicó a su compañera que se tranquilizara y llamara, para ver qué medidas tomar, al coronel Óscar Dávila, quien se quitó la vida en la noche del 9 de junio.



El robo a Sarabia trascendió, y Feria le contó lo que pasó a la coordinadora de seguridad de altos funcionarios, la coronel Sandra Reyes. Y a la par, pidió citar a todo el esquema de seguridad de la víctima para “que el coronel Dávila evalúe si hay necesidad de realizar la prueba de credibilidad y confiabilidad”.



Según Feria, Reyes le contó que, en efecto, Dávila quedó en analizar si había necesidad de hacer tal prueba. Con ello, el interrogado se desmarcó de la responsabilidad de haber ordenado el procedimiento, y añadió que por esos días estuvo ocupado acompañando al Presidente y en reuniones de despacho.

La desconfianza de Sarabia

Laura Sarabia a su salida de la diligencia en el CNE. Foto: Captura de video

El 30 de enero, un día después del hurto, los policías quedaron a la expectativa de qué iba a decir Laura Sarabia sobre su esquema de seguridad, y según Feria, ese día en la mañana ella lo citó al despacho y le “manifestó su inconformismo, especialmente con la teniente Sandy, pues a ella personalmente se le había encomendado la tarea de entregar el bolso (con la plata que fue robada) en la casa de la doctora Laura”.



En pocas palabras, por lo sucedido Sarabia dijo que su equipo de protección no le generaba confianza. Por lo que Carlos Feria se contactó nuevamente con la coronel Reyes para cuadrar con el coordinador de Talento Humano la verificación de nuevos perfiles y de competencias que se ajustaran al esquema, y así hacer un relevo.



De hecho, cuando habló del inconformismo, ella le preguntó al jefe de seguridad del Presidente qué seguía después de la denuncia por el robo, a lo que él le contestó que de temas de policía judicial no sabía mucho.

Las otras pruebas

Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia a quien le practicaron polígrafo. Foto: Archivo El Tiempo

Otro de los ejes de la versión entregada tiene que ver con la prueba de polígrafo que no solo se le practicó a la exniñera Marelbys Meza, sino también a la teniente Alvernia, a un policía de apellido Siza y a un conductor adscrito al Dapre.



“La del patrullero Siza se repitió al día siguiente por el resultado, que arrojó inconclusa”, subrayó Feria, aclarándoles a los procuradores que Dávila no le avisó en ese momento a Laura Sarabia sobre dichos procedimientos: “Yo le dije que si le había informado a la doctora Laura, y me dijo que no, razón por la que le dije que fuéramos al despacho y le informara sobre los resultados de la prueba”, puntualizó el coronel.



Además, de la declaración llama la atención que si bien Feria contestó que no era común el uso del polígrafo, pues en los últimos meses no se había presentado un hecho como el robo denunciado, en el oficio de la Procuraduría se lee que con Sarabia, a finales de 2022, se practicó algo similar.



“Dice recordar que con la doctora Laura en diciembre o noviembre de 2022 se realizó la prueba a dos funcionarios del despacho”, se lee en el oficio.



La práctica que cobró relevancia en el país fue la de la exniñera Meza —a quien también chuzaron—, pues aunque el Gobierno ha insistido en que a ella se le hizo de manera voluntaria, después la mujer contó que se sintió secuestrada cuando la llevaron a un sótano del Palacio de Nariño para tal fin.



Finalmente, Feria sostuvo que quien tocó el tema del resultado del procedimiento a Meza fue Dávila, y que al respecto la exjefa de Gabinete no dijo nada. Esa versión la podrá ampliar la exfuncionaria de Petro en una versión libre que puede pedir en el proceso, en el cual está en calidad de indagada.

¿Cómo van las investigaciones?

El proceso por el robo a Laura Sarabia, el polígrafo a Marelbys Meza y las chuzadas de las que fueron víctimas la exniñera y Fabiola Perea tiene dos frentes abiertos, uno a nivel penal y otro en lo disciplinario. En el primero, a finales de junio la Fiscalía escuchó en un interrogatorio a un par de personas –entre esas Carlos Feria– para que expliquen cómo se procedió a adelantar esa práctica, y quiénes estuvieron detrás.



En el ámbito de la Procuraduría, el 11 de julio se escuchó a un poligrafista adscrito a la Casa de Nariño, el intendente de la Policía Jhon Alexánder Sacristán Bohórquez, quien habría estado en la prueba a Meza. Después se recibió la versión de Feria, y con ese rompecabezas, según conoció este diario, los investigadores están esperando tomar nuevas medidas frente al proceso.

CARLOS LÓPEZ

Redacción Justicia

En Twitter: @CarlosL49

justicia@eltiempo.com

