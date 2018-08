Roberto Prieto dice que se cayó preacuerdo con la Fiscalía

Desde el 13 de agosto, la Fiscalía radicó un preacuerdo que, por más de un mes, cocinó en secreto con la defensa de Roberto Prieto, exgerente de las campañas Santos Presidente.



En el escrito, revelado este miércoles por EL TIEMPO, Prieto aceptaba los delitos de falsedad en documento privado e interés indebido en contratación, por su intervención irregular para favorecer a la firma Yuma, de la que hizo parte Impregilio, con el contrato para la Ruta del Sol III.

A cambio, la Fiscalía accedía a quitarle el cargo de enriquecimiento ilícito de privados. Su apuesta era reducir su condena, ya que este último delito le significaba una pena superior a 8 años de cárcel.



Sin embargo, este miércoles, las partes se acusaron mutuamente de romper la confidencialidad que rodeaba el acuerdo y que era la única condición que Prieto había pedido.



Y si bien al preacuerdo le faltaba el visto bueno del juez 40 penal del circuito de conocimiento, este quedó en el limbo.

Lo que llama la atención es que la existencia del preacuerdo era pública, ya que se había fijado desde hace 10 días en la página de la Rama Judicial. Además, personas cercanas a Prieto confirmaron su existencia.



No obstante, la defensa insistió en que es improbable que se siga adelante con lo acordado.



“La principal regla de este proceso era la confidencialidad, pero alguien la violó”, le aseguró a EL TIEMPO una fuente cercana al caso.



Así las cosas, si Prieto es vencido en juicio, le espera una condena superior a los 10 años de cárcel. Pero si el preacuerdo resucita, obtendría menos de la mitad.



Ahora se debe esperar a que la Fiscalía retire el preacuerdo. Si no lo hace, el juez debe citar una audiencia. En ella sería la defensa la que podría decir que ya no se acogería a lo firmado.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com