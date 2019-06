Rifirrafe entre la Unidad Nacional de Protección y su sindicato

A través de su cuenta en Twitter, la Unidad Nacional de Protección (UNP), en cabeza de su director Pablo Elías González, envió un duro mensaje al sindicato de trabajadores de la entidad, en el cual calificó como "mentiras" los argumentos del grupo sindical para promover el próximo 3 de julio una movilización.

En un comunicado de prensa de dos páginas, la UNP aseguró que los líderes sindicales de la entidad "solo buscan anteponer sus intereses personales a los funcionarios que dicen representar".

González Monguí, director de la entidad, mencionó en ocho puntos los aspectos que, según él, son "mentiras". Entre ellos resalta que la negociación no ha avanzado a otros puntos porque los sindicatos se han centrado en "los permisos sindicales y viáticos"; también, afirmó que los sindicalistas no proponer mejorías a la UNP, puesto que no atienden a las convocatorias a las que los incentivan a participar.

Por su parte, el sindicato de funcionarios de la UNP señaló que el director González Monguí es el "único culpable de mantener desfinanciada a la entidad" y aseveró que "no conoce la entidad ni los procesos". De hecho, los líderes lo retaron a llevar a cabo un debate público con argumentos, pues dicen que son "muchas las personas que quieren hablar, pero no se atreven".

Sr. Director GONZÁLEZ MONGUÍ, el único que desinforma es usted y tiene a la UNP totalmente desfinanciada, cuando quiera hacemos el debate público con argumentos, le puedo demostrar lo que muchos piensan y no se atreven, "usted no conoce la entidad ni los procesos". https://t.co/FnHGTZ3Fem — Sindicato U.N.P. (@asepresidencia) 27 de junio de 2019

Cabe resaltar que el pasado viernes 21 de junio, la bancada sindical de la UNP informó públicamente al Ministerio del Trabajo que no hubo garantías de negociación del pliego de solicitudes al Gobierno y en su momento esta se negó a hacer prórroga conforme al decreto 160 de 2014, relativo a los procedimientos de negociación y solución de controversias con las organizaciones de empleados públicos.



Es por esto que el sindicato planteó que la voluntad de diálogo del presidente Iván Duque fue mentira o que la política de Pablo Elías González Monguí es "autoritaria y arbitraria". Por eso decidieron llegar a la protesta.

