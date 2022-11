Liquidar el contrato de concesión del proyecto de construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación, mantenimiento y reversión del corredor Mulaló-Loboguerrero, en Valle del Cauca, podría salirle caro a la nación, dijo la Contraloría General, que envió a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda una advertencia sobre el riesgo inminente de pérdida de 225.549 millones de pesos.



Según el órgano de control, si se termina y liquida el contrato, esa sería la diferencia entre lo que sería el pago de la liquidación del contrato menos el costo de la actualización de los precios para continuar su ejecución.

Sin embargo, el dinero perdido podría ser incluso mayor si luego de la liquidación se mantiene la decisión de continuar con la obra, ya que habría un sobrecosto por el doble pago de su estructuración, actividad que se estima en más de $9.133 millones, lo que significaría una pérdida total de 234.683 millones de pesos.



De acuerdo con el órgano de control, la mejor alternativa sería optar por un acuerdo, lo que requiere efectuar un ajuste al equilibrio económico del contrato por un valor de 415.000 millones de pesos a precio de diciembre de 2012; esta sería una suma inferior a la que le tocaría desembolsar al Estado en un escenario de terminación anticipada, que podría llegar a ser de más de $684.000 millones.



El contralor general Carlos Hernán Rodríguez llamó la atención al gestor fiscal, representado en el presidente de ANI, y al director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda para recordarles que “bajo los preceptos constitucionales y legales es importante procurar el cumplimiento de los fines esenciales del Estado y, garantizar la mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos, de modo tal que no se configure un perjuicio mayor que deba ser asumido por la Entidad Estatal”.



Es de recordar que el proyecto Mulaló-Loboguerrero es considerado estratégico para el desarrollo económico del departamento del Valle del Cauca, pero está suspendido en su etapa pre-constructiva porque las partes del contrato controvierten la procedencia de dar lugar a la terminación anticipada y la liquidación del negocio jurídico, debido a los impactos que un evento ambiental de fuerza mayor tuvo, así como los efectos del paso del tiempo sin que se pudiera dar inicio a la etapa constructiva.



En todo caso, la Contraloría advirtió que la decisión que adopten la ANI y el Minhacienda deber ser la que cause el menor impacto negativo al patrimonio público y garantice la satisfacción de las necesidades que dieron lugar a la contratación, así como los derechos fundamentales de las comunidades afectadas por la no realización de la vía.

