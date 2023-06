Ricardo Roa presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro habló con EL TIEMPO sobre las declaraciones del saliente embajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti en las que mencionó el supuesto ingreso de 15.000 millones de pesos a la campaña. Aseguró que no hubo irregularidades y que recibió esas declaraciones con sorpresa.



El funcionario igualmente habló de otros temas como los precios de la gasolina y se refirió a su afirmación de que en Colombia “no hemos sido los mejores explorando petróleo".​

¿Cuál fue su primera reacción al escuchar los audios de Armando Benedetti sobre supuestos 15.000 millones de pesos que habrían ingresado a la campaña?

Fue una sorpresa muy grande porque nunca el exembajador hizo parte de una comisión económica de aportes o de apoyos en la campaña. Y quedé mucho más sorprendido cuando hablaba de 15.000 millones en la Costa, que luego en el Pacífico. Dije: eso ya está muy enredado, entonces lo primero que hacemos es lamentar esas declaraciones de él salidas de la realidad. Nunca hubo reuniones con empresarios buscando patrocinios. Sí hubo algunos intentos de reuniones que se programaron, pero en esos momentos la agenda cambiaba, entonces la agenda del candidato no nos permitió tener las reuniones. Eran empresarios que buscaban acercamientos. En un par de ocasiones hicimos una convocatoria y llegaron algunos, pero ni siquiera Benedetti estuvo presente.



Benedetti dice en esos audios que los supuestos dueños de ese aporte no eran ni mucho menos emprendedores...

La campaña fue financiada por dos o tres cooperativas de Antioquia muy importantes que prestaron recursos a la campaña, no le aportaron ni le donaron dinero. También tuvimos financiación de dos bancos de la banca tradicional, importantes: Sudameris y el Banco de Bogotá. Y también tuvimos financiación de algunos proveedores en comunicaciones y en logística.

Armando Benedetti tocó temas hasta de la DEA Foto: Twitter @AABenedetti - iStock

¿Hubo aportes individuales?



Sí. A la campaña ingresaron algunos. Primero valga decir que eso tenía unos filtros muy críticos. El primer filtro era el oficial de cumplimiento, que yo creé con un manual de auditoría y unos filtros muy rigurosos. Cualquier persona no podía hacer aportes si no estaban debidamente acreditados. De hecho, rechazamos varios aportes que no pasaban las condiciones requeridas en esos filtros.



Han aparecido nombres como los Torres, el ‘Turco’ Hilsaca, el ‘hombre Marlboro’, ¿de ellos entró plata a la campaña?



No entró, por ninguna vía entró. La única persona autorizada para gestionar, recaudar, buscar recursos de la campaña era el gerente. Eso se hizo público, se dijo que no había ninguna otra persona autorizada en el contexto nacional para recibir, gestionar o tramitar recursos.



¿Laura Sarabia tenía que ver con el manejo de recursos?

No. Laura, la verdad, nunca.



¿Cómo era la ruta para el ingreso de la plata?



Esta campaña tuvo una organización muy distinta a la tradicional. De hecho, en esta campaña solo hubo un gerente. En las regiones nombramos directores regionales, y ellos tenían a su cargo a los coordinadores logísticos departamentales. Nunca hubo ningún gerente de campaña en ninguna de las regiones porque se centralizó todo.



El presidente Petro pidió investigar a su propio hijo, Nicolás Petro. ¿Hay indicios o sospecha de que él pudo pedir recursos en nombre de la campaña y quedarse con ellos?



Ese aspecto es de mi absoluto desconocimiento porque a mí lo que me correspondió fue la gestión de estos recursos de los que ya tenía la procedencia y el origen que he mencionado. Recuerdo una agenda muy apretada del candidato, y siempre estaban en esa agenda acompañándolo tanto Laura como Armando. Realmente yo no tendría forma de decir o explicar si hubiera forma de eso, espero que no. Yo personalmente nunca vi al hijo del Presidente, tampoco hubo nadie autorizado para eso, ni para recaudar ni para recibir.

¿Existe la posibilidad de que Benedetti haya reclamado plata por su cuenta en nombre de la campaña?

Realmente me resisto a creer que eso haya sido real; un número, una cifra de esas, no me cabe en la cabeza, desconozco absolutamente, solo debo dar fe de que en lo que gestionamos desde la campaña no hubo ninguna otra persona, ni facultada, ni autorizada ni llamada a mover ni a recaudar ingresos para la campaña. Hubo intentos de varios empresarios que asistían a una reunión y hacían propuestas de financiación. Nunca fueron aceptadas.

Los audios en los que señala a Petro y Sarabia. Foto: Instagram Laura Sarabia /Presidencia/ Twitter @AABenedetti

Porque teníamos los recursos fondeados ya para los cupos existentes con los bancos y las cooperativas.



¿Hubo alguna alerta de que alguien estuviera pidiendo plata que no entraba a la campaña?



A mí nunca me llegó ninguna información de esas. A mis oídos no llegaron esos mensajes. Sí insistimos mucho, lo hicimos público, y el Presidente era reiterativo en sus chats, que solo había una persona en el país encargada de gestionar y recaudar los recursos para la campaña.



¿Cómo era la relación de Benedetti con usted durante la campaña?



Realmente casi no había contacto mío con él. Ellos atendían la estrategia política, la mediática. Yo fui un gerente administrativo, técnico y siempre centrado en la administración, la logística y la producción para mandarla a terreno.



¿Y Benedetti pedía recursos?



Él en varias ocasiones preguntaba: “¿Cómo están los temas de la campaña, la financiación?, nosotros tenemos que movernos”. Muchas veces, de forma muy fuerte, me pedía: “Bueno, cuándo va a salir la plata, porque mire, tenemos que mover al candidato aquí, tenemos que moverlo allá”. Vivíamos arañando hasta que salió la plata después de esas tres semanas y empezamos fue a pagar y a ejecutar los recursos.



En la Costa, Máximo Noriega mencionó que el clan Torres había ayudado en los actos de cierre de la campaña, ¿esos costos quedaron registrados en algún lado?



Los costos de los eventos todos quedaron registrados en los gastos de la campaña: las tarimas, el sonido, las vallas de protección de seguridad, el esquema adicional, todo eso quedó registrado.

¿Qué tan informado estaba el entonces candidato de la financiación?



Yo le informaba permanentemente, una de las mayores preocupaciones era justamente el balance de esos ingresos y los recursos para aterrizar sus propuestas y deseos que tenía como candidato. El Presidente es economista y siempre estaba pendiente del balance y en qué se gastaban los recursos.



A propósito del Presidente, ¿qué le dijo usted después de que salieron los audios de Benedetti?

​

Le dije: Presidente, “eso está absolutamente desatado de la realidad. Quiero que sepa que por mis manos no pasó jamás un recurso proveniente ni directamente de Armando Benedetti ni de algún referido de él. Lo que entró a la campaña está debidamente registrado en la plataforma de Cuentas Claras.



¿Usted mete la mano de que realmente ahí no hubo trampas?



Yo meto la mano en la responsabilidad de que los recursos gestionados oficialmente por la campaña, y cuando digo oficialmente es que están debidamente registrados, no tuvieron ningún apoyo ni soporte de origen ilegal ni indebido ni de ninguna fuente distinta a las financiaciones registradas.



¿Entonces por qué está pasando todo esto?



Hay una situación actual muy compleja, entiendo que hay unas personas muy afectadas, entiendo que en el último trino que puso Benedetti reconoce una condición de salud, reconoce que estaba ebrio, que estaba, no sé, estresado. Creo que en esas condiciones que son de cada quien y que son absolutamente respetables puede pasar esto.

Reficar y otros temas

Tras una decisión unánime, el Tribunal Arbitral falló. Foto: Mauricio Dueñas. EFE / Cortesía Reficar

En otros temas, ¿qué implicaciones va a tener en las finanzas de Ecopetrol la decisión del laudo arbitral sobre Reficar?



Es una noticia supremamente importante para Reficar, primero, en términos reputacionales. Es un proceso de más de siete años, y el laudo reconoce que por parte del contratista en la refinería de Cartagena hubo incumplimientos en la planeación y ejecución del contrato, y debido a esos incumplimientos pagarán 1.000 millones de dólares a Reficar. Esos recursos, en el momento en que ingresen, van a ser obviamente de la caja de Reficar, pero en la consolidación son importantes financieramente para Ecopetrol.



¿Por qué dijo usted: “No hemos sido los mejores explorando petróleo en Colombia”?

​

La mayoría de empresas en el mundo se demoran 6, 8 años desde que se hace un hallazgo hasta que el barril de crudo se coloca en el mercado. Nosotros nos estamos demorando casi 12 años. En la mayoría de contratos que tenemos hallazgos, estamos con un aliado. Nuestros ratios de producción no son los mejores frente al mercado. Ahí es donde veo un espacio muy importante para una mayor efectividad en la búsqueda.



¿Eso no debería hacer reflexionar sobre si deberíamos firmar más contratos?



Ahí la discusión no está del lado de Ecopetrol. Les compete al Gobierno, al Ministerio de Minas, al Ministerio de Hacienda en su política pública, pero yo sí creo que en lo que hoy tenemos de disponibilidad de contratos hay un muy buen portafolio. Son 48 contratos que tenemos nosotros vigentes para explorar y buscar petróleo y gas, también hemos revisado internamente la existencia de unos 30 contratos hoy en producción, en los que haciendo una mayor ampliación de esas áreas y exploración podemos encontrar más reservas. También tengo referencias de que entre 2016 y 2018 no hubo un solo contrato. Sin embargo, la producción mostró un aumento importante. Nuestro gran reto está en desarrollar rápidamente esa prospectiva de reservas de gas. Proyectos que normalmente maduraron en siete, ocho años y nosotros estemos colocando en cinco o seis.



¿La acción y su tendencia reciente reflejan la realidad de la empresa?



Hay un descalce entre los parámetros técnicos, operativos y económicos que está teniendo Ecopetrol versus el desempeño de la acción. Estos elementos que jalonan son, primero, el precio del crudo; segundo, las reservas. Seguimos haciendo esfuerzos importantes en mantener los excelentes indicadores que tuvo Ecopetrol el año pasado. Estamos esperando este año tener trasferencias de unos 42 billones de pesos en regalías, en impuestos y utilidades. Seguimos aumentando nuestros niveles de refinación, nuestros niveles de producción de barriles de crudo al día.



¿Cómo ven la posibilidad de que se cambie la fórmula que afecta el precio de la gasolina y al consumidor final?



Estoy seguro de que eso no va a suceder. Sobre la eficiencia que hay en la gestión para importar los combustibles y para importar los elementos necesarios para la producción de gasolina y diésel, se está haciendo muy juiciosamente un ejercicio con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Está claro, según lo que dijo el Presidente, que el Fondo de Estabilización de Precios sí tiene unas distorsiones, asimetrías en su asignación. Esos recursos se están yendo a grandes consumidores, al igual que están yendo al señor que usa la gasolina para su motocicleta, para el taxi o los usuarios de vehículos de alta gama, que están siendo igual de subsidiados. En la zona de frontera hemos identificado unos incrementos importantes de la demanda de combustibles líquidos, entonces todos son elementos que se están estudiando en esa mesa de trabajo.



En la importación de gasolina, ¿hay cambios previstos?



Con lo hecho en octubre en el acople de la refinería antigua de Cartagena con la nueva, hemos mejorado muchísimo la producción de gasolina. En diésel somos autosuficientes, en gas natural somos autosuficientes, en GLP en algún momento somos deficitarios, pero en otros somos autosuficientes. La producción de gasolina corriente con la capacidad plena de nuestras refinerías, que hoy están por encima del 95 por ciento, muy difícilmente alcanzan con ese crecimiento que estamos teniendo en la demanda de combustibles líquidos. Va a ser prácticamente imposible no depender de la importación de gasolina, mientras adelantamos otras acciones tendientes a reducir el consumo. En movilidad vamos trabajando con un gran compromiso con las energías verdes, con las energías limpias, el hidrógeno verde, el hidrógeno azul.

REDACCIÓN JUSTICIA, POLÍTICA Y ECONOMÍA

