Revive caso de robo de lingotes de oro en la SAE: Fiscalía deberá responder a víctimas

En la mañana de este miércoles 6 de marzo, trascendió que el Tribunal Superior de Bogotá, le pidió a la Fiscalía General de la Nación - que en el termino de 5 días - explique las razones "en las que sustenta la imposibilidad de brindar la información solicitada", en el caso de unos bienes -oro y relojes - que estaban en custodia de la Sociedad de Activos Especiales, SAE.

La decisión se ampara en un fallo de tutela que protege los derechos de las víctimas que en repetidas ocasiones le han pedido a la Fiscalía que les entregue información sobre el proceso.

De acuerdo con Caracol Radio, el Tribunal Superior determinó que "la Fiscalía vulneró el derecho al debido proceso y el acceso a la administración de justicia, porque el fiscal 103 Delegado ante el Tribunal Superior, Pedro Iván Bonilla, se ha negado a entregar información".

Los bienes hurtados bajo custodia de la SAE son 10 lingotes de oro y una colección de 69 relojes.

La investigación se originó tras la captura en 2019 por parte de la Fiscalía de Carlos Felipe Toro, ‘Pipe Montoya’, su esposa y su veterinario.

Durante la acción, al norte de Bogotá, los investigadores de la Fiscalía incautaron 10 lingotes de oro, una colección de relojes y $218 millones.

En medio del proceso se legalizó la plata incautada pero no los lingotes de oro y los relojes, los cuales informó Caracol Radio, de acuerdo con la nueva fiscal 35 de extinción de dominio, al darse cuenta de esas irregularidades, ordenó el peritaje y resultó que los 10 lingotes ya no eran lingotes, sino latas pintadas de color oro y los 69 relojes resultaron que no eran originales.

