Revelan que brasileños de Odebrecht no señalaron a Sarmiento Gutiérrez

Tres altos directivos de Odebrecht: Luiz Mameri, Luiz Bueno Junior y Luiz Da Rocha, implicados en el escándalo de corrupción de esa multinacional, no han señalado ni han comprometido a Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, o su padre, Luis Carlos Sarmiento Angulo, en las investigaciones de este caso. Así lo señaló la Fiscalía en un documento revelado por el diario El Espectador.

Según ese diario, el ente investigador dijo que los brasileños "no tenían información que comprometiera" a Sarmiento Gutiérrez, en respuesta a un derecho de petición que interpuso la defensa del presidente ejecutivo del Grupo Aval.



En el mismo documento se indica que los fiscales del caso fueron hasta Brasil y les preguntaron directamente a los tres brasileños quienes no los señalaron.



Además, esa versión la ratificaron en interrogatorios hechos por el fiscal Juan Delgado, el 21 y 22 de enero de 2019.



En la investigación apareció Sarmiento Gutiérrez, hoy presidente del grupo económico, cuando en el juicio contra el expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo, condenado a 11 años de prisión en 2019, uno de los testigos de la Fiscalía fue el expresidente de Odebrecht en Latinoamérica Luiz Bueno Junior, quien contó que Melo estuvo de acuerdo con el pago de un soborno para asegurar el contrato de la Ruta del Sol 2, pero “que tenía dificultad en el Grupo Aval” y debía consultarlo con su jefe. Tras ello la Fiscalia compulsó copias contra Sarmiento Gutiérrez.



El fiscal Daniel Hernández Martínez, quien fue uno de los que viajaron a Brasil, aseguró que todo comenzó en noviembre de 2018 tras un debate de control político en el Congreso para discutir si la Fiscalía en cabeza de Néstor Humberto Martínez había investigado o no la responsabilidad de las directivas del Grupo Aval.



“Recuerdo, incluso, que dijeron (los tres brasileños) que el presidente de Corficolombiana (José Elías Melo) había pedido que no se tocaran estos temas con Alberto Mariño (representante del Grupo Aval en el negocio con Odebrecht), porque él le contaría directamente al viejo Sarmiento y tendrían problemas”, destacó Hernández en su respuesta al derecho de petición, revelado por El Espectador.



El Grupo Aval ha rechazado cualquier relación con las actividades ilegales de su socio en la construcción de la obra de Ruta del Sol 2.



Hasta la fecha, el máximo directivo de la multinacional brasileña, Marcelo Odebrecht, fue condenado en Brasil. En Colombia hay al menos 11 condenados por el escándalo de corrupción.



