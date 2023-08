Casi dos semanas después de que la Fiscalía anunció nuevas formulaciones de cargos en el caso de corrupción de Odebrecht al revelar desde Cartagena que realizará 55 imputaciones por el escándalo, se conoció de interrogatorios que vinculaban al fallecido Jorge Enrique Pizano con los sobornos en el proyecto Tunjuelo-Canoas.



Este millonario contrato, por un valor de 243.000 millones de pesos, consistía en la construcción de un interconector de aguas residuales con el propósito de ayudar a descontaminar el río Bogotá.

La revelación la hizo este lunes la emisora La FM, que divulgó el contenido de los interrogatorios realizados por la Fiscalía a Andrés Cardona Laverde, condenado por las irregularidades en la adjudicación de esa obra a un consorcio integrado por Odebrecht y el grupo Solarte, en el 2009.



En su momento, la investigación de la Fiscalía mostró que Cardona y Orlando Fajardo, también condenado por este caso, hicieron parte de la operación de sobornos.



Cardona era cabeza de la firma ACC Ingeniería, subcontratista del consorcio, y fue detenido en el 2017. Además, acorde a señalamientos de la Fiscalía en ese entonces, era "el encargado de recoger los sobornos del consorcio y enviarlos a los funcionarios públicos”.

En el testimonio de Cardona a la Fiscalía, revelado por La FM, este señala que la decisión final de la asignación de la millonaria obra dependía de Pizano, gerente del Acueducto de Bogotá en ese momento. Y que en un receso de la audiencia de adjudicación hubo una reunión entre funcionarios del Acueducto y Pizano para definir el contratista final de la obra.



En ese momento, Cardona, se lee en el testimonio, se comunicó con Pizano tras una solicitud que le hizo Orlando Fajardo, quien luego también fue subcontratista del Consorcio.

La multinacional Odebrecht pagó millonarios sobornos a funcionarios, empresarios, abogados y políticos en Colombia.

“La solicitud concreta de Fajardo -dice Cardona- fue que como yo tenía confianza con el doctor Pizano, me comunicara con este para que la interpretación jurídica y la decisión de adjudicación fuera favorable al consorcio Canoas (...) Reitero, yo me comuniqué con el doctor Pizano y él me respondió 'Ok'. Luego de la respuesta de Pizano, yo le comuniqué inmediatamente a Fajardo con la palabra 'Hecho', refiriéndome a que ya había efectuado la comunicación con Pizano y este había atendido su solicitud conforme a sus intereses”.



Luego, los investigadores le preguntaron a Cardona si Pizano recibió coimas por esa gestión.

“Puedo afirmar que sí”, dice el testimonio de Cardona revelado por la emisora.



El contratista explicó que daba esa respuesta basado en los siguientes hechos: “Hacia finales de enero, luego de la adjudicación, Pizano me contactó preguntando por las consecuencias favorables para él del resultado obtenido, que era la adjudicación finalmente al consorcio Canoas. Ante esta manifestación contacté a Orlando Fajardo para decirle que Pizano estaba preguntando por el tema. Este me dijo que él prefería contactar a Pizano directamente”.



Cardona añadió: “Yo fui encargado de ponerlos en contacto como narré anteriormente en diligencias pasadas. Otro hecho que me llevó a deducir que sí recibió dinero por el contrato es que Fajardo me comentó que Pizano era muy insistente con el pago de los dineros y finalmente Fajardo se encargó directamente del tema con Pizano”.

El informe periodístico señala que en sus medidas cautelares la Fiscalía indicó que “Orlando Fajardo actuó en coautoría con Luis Gabriel Nieto, Hernando Sánchez, Luis Antonio Bueno, Paola Fernando Solarte, Federico Gaviria, Emilio Tapia, como intermediario de Iván Moreno Rojas y Samuel Moreno Rojas, y con el ingeniero Alberto Cardona, y los servidores públicos Jorge Enrique Pizano Callejas, Julián Montoya Guzmán, Carlos Acero y Jaime Ortiz, para la estructuración del Consorcio Canoas con el único fin de adjudicársele a este consorcio el contrato 1115 de 2009, solicitud que fue aceptada por el señor Jorge Enrique Pizano Callejas, gerente de la EAAB”.



Pizano siempre defendió su inocencia en medio de las investigaciones que se adelantaron. El anuncio de la imputación de cargos en su contra se hizo en el 2017, tres años después de la apertura oficial del proceso en el 2014, según lo señaló el ente investigador. Para ese momento ya era conocido por su papel como controller de la concesión Ruta del Sol II, cargo que asumió después de su paso por el Acueducto.



En el desarrollo de sus funciones como controller alertó en el 2015 sobre las irregularidades que luego se confirmaron como sobornos que ordenaba Odebrecht, el cual era el socio mayoritario del consorcio en el que también participaba Corficolombiana.

El proceso que se seguía en contra de Pizano no continuó debido a que falleció al año siguiente de la imputación, en medio de una de las etapas procesales clave, y por lo tanto se ordenó la extinción de la acción penal.

La muerte de Pizano



Jorge Enrique Pizano murió el 8 de noviembre del 2018 debido a un infarto cardíaco, según el informe de las autoridades tras los dictámenes de Medicina Legal. A la tragedia de su familia se sumó la muerte de su hijo, Alejandro Pizano, por la ingesta de cianuro que estaba en una botella de agua saborizada que apareció en el despacho de su fallecido padre. La Fiscalía determinó que Jorge Enrique había comprado dicha botella y Medicina Legal estableció que había rastros de su ADN en un tarro con cianuro hallado en su casa.



Aunque en principio versiones señalaban que Pizano se habría suicidado con ese mismo líquido, los reportes de los peritos concluyeron que en su organismo no se encontraron rastros de sustancias tóxicas.

Alejandro Pizano se desempeñaba como arquitecto senior en una firma de Barcelona llamada BMLD.

La periodista de La FM, Darcy Marie Quinn, contó en medio del reportaje que tuvo una relación cercana con Pizano y con su familia. “Él siempre sostuvo su inocencia, pero sí sabía que estaban detrás de él por el tema (...) siempre mantuvo que era inocente”, aseguró.



“Él me lo decía a mí: si me van a meter a la cárcel, antes yo me suicido. Me lo dijo muchas veces”, aseguró la periodista, quien también contó que las investigaciones por el caso y un cáncer terminal que sufría le generaron mucha angustia”.

*Corficolombiana hace parte de la sociedad empresarial a la cual pertenece EL TIEMPO Casa Editorial.

Redacción EL TIEMPO

