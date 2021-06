Este es el proceso para realizar los retratos hablados en la Fiscalía

Los recientes retratos hablados de quienes serían los responsables del atentado al helicóptero presidencial en Norte de Santander han generado incertidumbre sobre cómo se realiza esta tarea. Además han suscitado burlas por la calidad de los trazos.



Moisés Polidoro Ostos, especialista en morfología facial forense, explica que este trabajo necesita de una persona con talento para dibujar y de datos precisos, dados por el testigo, para retratar al sujeto con más exactitud.

Este experto señala que es importante generar un ambiente agradable para el testigo, porque hay personas que llegan estresadas o confundidas y no son capaces de describir al posible delincuente.



Para Ostos la entrevista es la fuente directa de la información y lo más relevante para un buen retrato. El primer paso es preguntar a la persona sobre datos generales como: ¿De qué color era su piel?, ¿cómo era la forma de la cabeza? ¿Tenía alguna quemadura? ¿ Cuál es la forma de la nariz? ¿Recuerda cómo estaba peinado?

Estos son los retratos hablados de responsables de ataque a Duque. Por información que conlleve a su captura, autoridades ofrecen 3.000 millones de pesos de recompensa. Foto: Policia Nacional

Con estos insumos el dibujante realiza un boceto. En la mitad de la hoja debe trazar una línea línea vertical y otra horizontal. Posteriormente dibujará la circunferencia de la cabeza de acuerdo con la información suministrada por el testigo.



El especialista necesitará más datos para llenar de detalles el dibujo y así lograr un retrato que sí identifique al supuesto criminal. De modo que, debe preguntar a la persona sobre rasgos particulares como lunares o cicatrices. Además, según el experto, se necesita de información más precisa como la forma de caminar del sujeto o su dialecto.



Al tener la cara definida, el funcionario dibujará los detalles como barbas, manchas, pecas, malformaciones, cicatrices o quemaduras. También agregará las sombras y texturas que permiten que el retrato se asemeje a una fotografía.



Los trazos del dibujo deben ser muy finos, por si el testigo recuerda algo más o corrige un rasgo y el dibujante necesita borrar alguna parte.



Moisés Ostos señala que hay que ser cuidadosos con las personas que brindan la información porque "hay dos tipos de testigos: el que quiere dar una versión de lo que pasó, porque está muy dolido, y el que se inventa todo para desviar la investigación y ganar algún beneficio, como dinero, por parte de los delincuentes”.

De acuerdo con el especialista, este tipo de procesos pueden durar hasta dos horas. Sin embargo, explica que depende de la habilidad del entrevistador para obtener la información necesaria.



Finalmente, el investigador especializado protege con papel contact el retrato, para impedir su alteración y lo entrega al fiscal encargado del caso. Después es exhibido en medios de comunicación, noticieros, estaciones de policía y bases militares.



“Hay que saber hacer este trabajo. Si no se tiene la noción de la anatomía, las proporciones y los tercios de la cara, es imposible hacer un buen retrato hablado. Hacer un ‘muñequito’ de afán es desvirtuar nuestro oficio”, argumenta Ostos.



El problema de los malos retratos, según este experto, es la poca experiencia de las personas a las que se les asigna esta tarea.



"Desafortunadamente las personas que hacen esta clase de retratos y no tienen la capacidad hacen unos 'muñecos', que uno dice: a quién le piden el apoyo, por qué no lo solicitan al departamento encargado de esto en el CTI", indica el especialista en morfología facial.

