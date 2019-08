Los retos para la captura de Jesús Santrich, prófugo de la justicia

Este jueves Interpol hizo pública la circular roja contra Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, documento que permite su captura en cualquiera de los más de 190 países en los que está esa entidad, sin embargo, lograr su detención no será tarea fácil.



La circular roja expedida por Interpol tiene cinco fotografías de Santrich, cuyo nombre real es Seuxis Paucias Hernández Solarte, y especifica que el exguerrillero, de 53 años y nacido en Toluviejo (Sucre), es requerido por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado.Además, por información que permita su captura del exguerrillero hay una recompensa de 3.000 millones de pesos.

Uno de los retos para la captura de Santrich es determinar en dónde está y poder coordinar con el país en el que estuviere su retorno, algo que no es fácil pues en medio de todo hay delicadas relaciones diplomáticas y de soberanía nacional que deben respetarse.



Un segundo reto aparecería si el exjefe guerrillero es aceptado en asilo político en algún país, puesto que esa condición especial prohíbe que una persona sea extraditada de un país a otro que lo requiere para juzgarle por delitos políticos.



Desde el pasado 30 de junio el país no tiene noticias de Santrich, pues esa madrugada abandonó a sus escoltas en el espacio territorial de reincorporación en Tierra Grata, Cesar, y se desplazó con rumbo desconocido. Y el 9 de julio la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura del exjefe de las Farc porque no se presentó a la indagatoria por supuestos hechos de narcotráfico.



En todo este tiempo, el paradero de Santrich ha sido incierto, aunque se han escuchado versiones de que habría salido del país con rumbo a Venezuela o Cuba y que estaría buscando asilo político, sin embargo, ninguna de estas ha sido confirmada oficialemente.



No obstante, el presidente Iván Duque le ha reprochado a Nicolás Maduro, mandatario venezolano, que esté "protegiendo al terrorismo". “Allá están los cabecillas del Eln, ahora están algunos de los líderes de las disidencias de las Farc y no hay duda alguna de que también Santrich está protegido por ese régimen dictatorial", dijo Duque el pasado 29 de julio desde China.



En todo caso, el tiempo sigue corriendo para el exguerrillero, tanto en su proceso en la Corte Suprema como en los dos que tiene pendientes en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).



La investigación contra Santrich se inició desde abril del 2018, cuando fue capturado después de que Estados Unidos lo pidiera en extradición por supuestamente orquestar un plan para enviar 10 toneladas de cocaína a ese país.



En principio, su caso lo asumió la JEP, que tras estudiar y negar la solicitud de extradición, el 15 de mayo pasado ordenó su libertad. Esa decisión fue apelada por la Procuraduría y en la JEP está pendiente de que se resuelva dicha apelación, que podría terminar por confirmar la decisión de primera instancia de no aprobar su envío a EE. UU. o por reversarla.

De otro lado, el 17 de mayo, luego de que la JEP ordenó la libertad de Santrich, la Fiscalía volvió a capturarlo por considerar que había nuevas pruebas de su supuesta vinculación al narcotráfico, lo que ameritaba otro proceso.



Sin embargo, la Fiscalía no alcanzó ni a imputarle cargos por esa nueva captura porque el 28 de mayo del 2019 el Consejo de Estado confirmó, en segunda instancia, que Santrich conservaba su investidura de congresista -a pesar de que no se había posesionado- lo que llevó a que fuera la Corte Suprema la que asumiera su caso.



La decisión del Consejo de Estado fue crucial porque al determinar que tiene investidura, para la Corte Suprema de Justicia también tiene fuero como congresista, y es este alto tribunal y no jueces ordinarios el que por ley de llevar los procesos contra los aforados, entre ellos, los congresistas.



Así, el 30 de mayo la Corte Suprema ordenó la libertad de Santrich, pues era esa institución la que debía decidir si continuaba privado de la libertad, y lo citó a indagatoria para el siguiente 9 de julio.

Estos dos son los procesos que, en diferentes jurisdicciones, están pendientes de resolverse contra Santrich por las acusaciones de narcotráfico.



Sin embargo, el exjefe guerrillero tiene abierto un caso más en la JEP, y es por los secuestros cometidos por esa exguerrilla. En el caso 001 de la JEP están vinculados 31 exjefes de las Farc y otros mandos medios.



Santrich no asistió a las citaciones de la JEP para rendir su versión al respecto, por lo que el 30 de julio pasado la Justicia Especial de Paz le abrió un incidente de cumplimiento del régimen de condicionalidad, cuya consecuencia podría ser tan grave como que le quiten los beneficios de la JEP o incluso lo expulsen.

Si esto llegara a suceder, Santrich quedaría de nuevo en la justicia ordinaria en la que las penas por los delitos de los que se le acusan son más altas.

