Retiran condecoraciones a general (r) Arias condenado por retoma de Palacio de Justicia

El Gobierno decidió retirar las condecoraciones al general Jesús Armando Arias Cabrales, amparado en el Decreto 1070 de 2015, el cual establece la pérdida del derecho al uso de condecoraciones para militares condenados por delitos dolosos.



El oficial retirado fue condenado a 35 años de prisión por los hechos que rodearon la toma y retoma del Palacio de Justicia, en 1985.

Arias Cabrales había sido condenado por un juez de Bogotá por las 11 desapariciones del Palacio de Justicia, en abril del 2011. Después, en octubre del 2014, en segunda instancia, el Tribunal Superior de Bogotá, ratificó la condena en los casos de Carlos Augusto Rodríguez Vera, Bernardo Beltrán Hernández, Luz Mary Portela León, David Suspes Celis e Irma Franco, y desechó su responsabiidad en los otros seis casos.



Durante los hechos del Palacio de Justicia, Arias Cabrales era el comandante de la Brigada XIII del Ejército, por lo que dirigió toda la operación de respuesta a la toma del M-19 al edificio. Para la Corte Suprema, "no queda duda" de que Arias Cabrales fue quien estuvo al frente de la operación contra el M-19 "y quien por lo tanto dominó de principio a fin la acción marcial".



Igualmente en 2023, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) excluyó a Arias Cabrales por no cumplir sus obligaciones, defraudar los deberes derivados de su sometimiento a la jurisdicción y no satisfacer el derecho a la verdad de las víctimas.



Así, en el decreto 0018 de 2024, el Gobierno declaró la pérdida del derecho al uso de las siguientes condecoraciones:

En noviembre de 2023 Estados Unidos retiró las visas del exgeneral colombiano Jesús Armando Arias Cabrales, su esposa e hijos por el rol del militar en la retoma del palacio de Justicia en 1985.



El anuncio sobre la sanción contra Cabrales y su familia es bastante inusual, pues el Departamento de Estado rara vez comenta sobre el retiro de visas a personas de otro país salvo que quiera enviar un mensaje político.

Medalla Servicios Distinguidos en Orden Público (1985).

Orden al Mérito Militar "Antonio Nariño", en grado de Gran Cruz (1986).

Orden al Mérito Naval "Almirante Padilla", en grado de Gran Oficial (1989).

Cruz de la Fuerza Aérea al Mérito Aeronáutico, en grado de Gran Oficial (1989).

Arias Cabrales fue retirado del servicio activo del Ejército en 1990.





