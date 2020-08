Las sustancias psicoactivas más consumidas por los colombianos

Con una reducción generalizada en todos los indicadores, la Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas, hecha el año pasado por el Dane, por contrato del Ministerio de Justicia, muestra que los colombianos están consumiendo menos sustancias legales, como tabaco y alcohol, e ilegales, como marihuana y cocaína, en comparación con 2013.



Esta encuesta, que será presentada públicamente el jueves, se realizó entre octubre y diciembre de 2019 a casi 50.000 personas entre los 12 y 65 años de edad. Según los resultados, el alcohol se mantiene como la sustancia más consumida: 84 por ciento de las personas consultadas dijo haberla consumido alguna vez en la vida, frente a lo que respondió el 87 por ciento de los preguntados en 2013.

El segundo lugar en consumo lo tiene el tabaco en cigarrillos, pipas o puros, con un 33,3 por ciento de personas que lo probaron alguna vez, frente al 42,1 por ciento de 2013. La reducción es, incluso, más grande si se tiene en cuenta que en 2008 la prevalencia de consumo alguna vez en la vida era del 45 por ciento, lo cual quiere decir que en los últimos 11 años el consumo de cigarrillo, sustancia que mata a más de 30.000 personas al año, según cifras del Ministerio de Salud, ha bajado casi 12 por ciento.



Además, por primera vez se incluyó una medición sobre cigarrillos electrónicos o vapeadores con nicotina, y se obtuvo que 5 por ciento de las personas los han usado alguna vez en la vida, lo cual los convierte en el tercer elemento legal más consumido.



De otro lado, en 2019 en el cuarto lugar en consumo se situaron los tranquilizantes sin fórmula médica, que 1,84 por ciento de las personas dijo haber consumido alguna vez en su vida.

Para Julián Quintero, sociólogo y director de la Corporación Acción Técnica Social (ATS), que trabaja en prevención de riesgos asociados al consumo de sustancias legales e ilegales, esto es un llamado de alerta, pues el consumo de estos productos que son legales, pero mal usados, es casi igual al de sustancias ilegales como la cocaína (2 por ciento) y mayor al de inhalables (1,63 por ciento).



“Esto es una alerta sobre todo para recordar que automedicarse es peligroso, pero también para control y restricción que debe haber del mercado negro”, dijo Quintero.



Por su parte, en sustancias ilegales, el consumo de cualquier tipo de droga alguna vez en la vida si situó en 2019 en 9,7 por ciento, mientras que en 2013 el indicador fue de 12,9 por ciento.

El consumo de alcohol alguna vez en la vida se mantiene por arriba del 80 por ciento. Foto:

Por tipo de droga, en la encuesta del año pasado se mantiene la marihuana como la más consumida, con un 8,3 por ciento de las personas que la habían probado alguna vez, seguida por la cocaína, con 2 por ciento; inhalables como pegante y popper, con 1,63 por ciento; el éxtasis, con 0,69 por ciento, y el basuco y la heroína, con un consumo alguna vez en la vida de 0,54 y 0,09 por ciento, respectivamente.



Y un dato importante es que aumentó levemente la edad de inicio de consumo de drogas ilegales, pasando de 17 años en 2013 a 18,8 el año pasado. Este aumento es importante, explicó Isabel Pereira, coordinadora de política de drogas en Dejusticia, entre otras razones porque evidencias han mostrado que “cuanto menor sea la edad de inicio, aumenta ligeramente la probabilidad de desarrollar un consumo problemático de drogas”, dijo.

Por otro lado, según la encuesta del año pasado, solo 2,6 por ciento de las personas reportaron que en los últimos 12 meses sintieron la necesidad de recibir ayuda para dejar de consumir alguna sustancia psicoactiva legal o ilegal.

Marihuana y cocaína lideran el listado de sustancias psicoactivas ilegales más consumidas en el país. Foto:

¿Cambio de método?

No obstante el reporte de reducción generalizada del consumo de sustancias legales e ilegales, los datos podrían ser más complicados. Quintero explicó que en 2013 y 2008 se usó una metodología basada en la guía de Cicad de la OEA para Latinoamérica, lo que, además, permitía una comparación de Colombia con otros países.



Pero este año, dijo, en el boletín técnico de resultados del Dane no se menciona en ningún lado a la Cicad de la OEA, sino que se habla de un método del Dane, lo cual no solo podría alterar la posibilidad real de comparación con años anteriores, sino con otros países.

Para él resulta extraño, además, pensar que mientras en todo el mundo la tendencia general es al aumento de consumo de sustancias, en Colombia baje. E incluso señaló que es extraño también que mientras que encuestas realizadas por el Gobierno en población universitaria (en 2009, 2012 y 2016) muestran aumentos en el consumo de sustancias ilegales, la encuesta de población general muestre disminución. “Sería muy extraño que los universitarios suben, pero la población general baja, cuando la mayor población de consumo está entre 18 y 24 años”, expresó.

Otra situación que puede afectar los datos es la periodicidad, ya que la encuesta debe hacerse cada 5 años, pero pasaron 6 entre la de 2013 y la de 2019.



Por último, para Quintero es preocupante que la encuesta nacional no haya incluido datos sobre drogas sintéticas como LSD o el llamado tusibí, que, según encuestas a universitarios en Colombia, así como datos globales, han ganado mucha fuerza entre los consumidores.

MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA

Redactora de Justicia

En Twitter: @MIOF_

justicia@eltiempo.com