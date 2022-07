En los últimos 4 años se han restituido 221.128 hectáreas del total de 552.639 que desde 2011 han sido devueltas a víctimas que, por el conflicto, habían sido despojadas de sus tierras. Además, con más de 10.000 demandas de restitución en marcha, habrá importantes retos en los próximos años.



A poco menos de un mes de su salida, Andrés Castro, director de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), habló sobre los avances que se han logrado en este periodo y los desafíos que vendrán.

¿Cuántas solicitudes atendieron estos años?

​

Se han recibido 138.958 solicitudes desde 2011 hasta 2022, en esta administración han llegado casi 19.000, pero esto no es lineal porque aunque yo recibí 19.000, viabilicé con microfocalización 30.000 y resolví casi 39.000 porque ya había unas que estaban ahí desde antes del 2018.



A este ritmo, en dos años ya se debería haber terminado de resolver en etapa administrativa lo que ya está microfocalizado, que son unas 30.000, salvo que esto vuelva otra vez a crecer por las alteraciones de seguridad en el país que continúan. En estos 11 años van 552.639 hectáreas entregadas en sentencias, y solo en el periodo de este gobierno fueron 221.128, que es el 40 por ciento del total.



De acuerdo con información de la URT, más de 35.000 personas han sido beneficiadas desde 2011. Foto: Infografía EL TIEMPO

Además de las solicitudes que ya tienen un avance, ¿hay otras pendientes?

​

Hay unas 17.000 que todavía no están microfocalizadas porque la Fuerza Pública no nos ha dado el aval para entrar, además, de acuerdo con la medición de riesgo, hay 13.500 que están en lugares con un riesgo extraordinario o riesgo alto, o sea que no hay manera de entrar allá, pueden ser personas que lleven 10 años esperando que se resuelva su situación sin que haya sido posible por temas de seguridad... esto es algo que hay que resolver porque no podemos llegar al 2031 diciéndole a la gente que no se pudo atender lo suyo, hay que buscar mecanismos alternativos que permitan resolver estas solicitudes.

A este ritmo, en dos años ya se debería haber terminado de resolver en etapa administrativa lo que ya está microfocalizado, que son unas 30.000 hectáreas:

director URT



¿Qué tanto afectan los problemas de seguridad los procesos de restitución?

​

La seguridad debe ser una garantía de no repetición, las personas tienen que volver en condiciones de seguridad y el acompañamiento que da la Fuerza Pública se da a lo largo de todo el trámite.



Nosotros el año pasado tuvimos un episodio muy lamentable, una comisión de Restitución de Tierras compuesta por cuatro personas fue asesinada en Mesetas, Meta, nosotros en ese momento suspendimos todas las salidas a terreno y revisamos los protocolos de seguridad; luego de unos cambios, se continuó con el trabajo porque la restitución no tiene un territorio vedado y no hay zonas del país donde no se puede hacer restitución de tierras. Más que un obstáculo, la seguridad debe ser una garantía.



¿Han conocido casos de personas beneficiadas con la restitución que por la continuidad del conflicto hayan tenido que volver a desplazarse?

​

Conocimos un caso en abril de este año en zona rural de Ciénaga, Magdalena, en la vereda La Secreta, que es población restituida que fue obligada a desplazarse porque quedaron en el fuego cruzado entre el ‘clan del Golfo’ y otro grupo; en ese momento, el líder de esa comunidad nos alertó de la situación, activamos los mecanismos y en un ejercicio articulado con la Alcaldía, la Gobernación y la Fuerza Pública esas comunidades pudieron retornar en condiciones de seguridad.



Es el único caso que conozco de una situación problemática en un territorio que ya fue atendido por restitución, no es lo común y no debería ocurrir.

Una familia restituida cultivadora de cacao, junto al director territorial de la URT en Apartadó (Antioquia) Dairo Montiel. Foto: URT

¿Cuáles son otros cuellos de botella para la restitución además de la seguridad?

​

Casi todo el trámite de las solicitudes que ya quedaron inscritas en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente está hoy en día en conocimiento de los jueces, hemos presentado más de 10.500 demandas para restituir más de 4 millones de hectáreas y esto se va a ir moviendo. En ese sentido, deberían fortalecerse los juzgados, hoy para restitución hay 40 jueces y 15 magistrados en todo el país.

La seguridad debe ser una garantía de no repetición, las personas tienen que volver en condiciones de seguridad y el acompañamiento que da la Fuerza Pública se da a lo largo de todo el trámite:

Castro



Una crítica que se le ha hecho a la URT es que la cantidad de solicitudes de restitución rechazadas es muy alta, ¿qué pasa con esto?



En el balance de toda la ley son 34.833 inscritas frente a las 64.820 no inscritas, esto tiene que ver con la revisión individual, para decidir la inscripción debo establecer si esa persona tiene derecho a restitución, para eso tiene que ser propietario, ocupante o poseedor-ocupante, y poseedor es que hay que formalizarle jurídicamente esa tierra; pero no tienen derecho los que solo son tenedores. Además, debe haber un nexo causal entre la pérdida del predio y el conflicto.

También está el tema temporal, la restitución es para casos a partir del 1.º de enero de 1991. De las solicitudes no inscritas, en general un 23 por ciento es por desistimiento, otros por el tema temporal, otros porque no cumplen con los requisitos.



De otro lado, si se mira progresivamente, de las solicitudes recibidas en 2012 se inscribieron el 79 por ciento; en el 2013, el 60; en el 2014, el 57; en el 2015 bajan a 35, y así va yendo, en el 2021 se inscribieron el 35 por ciento y este año van en el 28.



¿Cuáles destacaría como los mayores avances en estos cuatro años?



Primero, llegar al 80 por ciento del territorio en condiciones de seguridad, en articulación con Fuerza Pública; segundo, haber descongestionado el tema administrativo y poner ya en conocimiento de los jueces más de 10.500 demandas gracias al proceso de demanda electrónica; en tercer lugar, ya en sentencia logramos restituir 221.128 hectáreas de tierra, beneficiando a más de 34.000 personas; en cuarto lugar, impulsar proyectos productivos, que es lo que transforma vidas, les dimos más alcance con 3.000 acuerdos de comercialización para que sus productos lleguen a más lugares y con el modelo de agricultura por contrato.



Por último, el enfoque de género, impulsando un mayor acceso de las mujeres a los procesos de restitución y que la titulación sea compartida con ellas, hasta la fecha son 5.843 mujeres beneficiadas con sentencia.



¿Cuáles serán los mayores retos para el próximo gobierno?

​

Primero, trabajar en el tema de seguridad para poder avanzar con lo que falta. El otro son recursos, no son billones de pesos, pero sí se requiere más por todas las sentencias que se vienen que van a generar una presión fiscal. Lo último es una mayor articulación interinstitucional, el Estado debe dar una atención integral con todas las entidades interviniendo en los territorios.



Más allá de esto, hay un fenómeno creciente y es que en algunos casos se ordena una restitución en un predio donde viven otras personas en lo que se conoce como invasiones, son población vulnerable, pero no son sujetos de restitución de tierras, eso deben atenderlo los municipios porque habrá un choque entre entidades cuando vayan a hacer la restitución en esas zonas.



Más noticias de Justicia