Ejército responde a señalamientos de Semana de supuesta corrupción

El Ejército de Colombia se refirió este lunes a las nuevas publicaciones de la revista Semana en las cuales revela detalles de lo que sería el regreso de los ‘falsos positivos’ debido a instrucciones de generales para aumentar las bajas.

“En referencia al artículo titulado ‘Los formatos de la discordia para duplicar afectaciones del Ejército’, lo he aclarado de manera abierta y transparente en varias oportunidades, que no corresponde a una directriz institucional, sin embargo, para evitar las malas interpretaciones de la población, en este momento no existen ni tiene validez alguna en la evaluación de nuestra misión, fueron retirados en el pasado mes de mayo”, advirtió en un comunicación el Ejército.



Por esta razón, según el Ejército, “las imágenes publicadas en la última edición de la Revista Semana corresponden a documentos que a la fecha carecen de valor”.

Los resultados desvanecen las especulaciones. Respondemos por nuestras acciones. pic.twitter.com/1lITNz1TTQ — General Nicacio Martínez Espinel (@COMANDANTE_EJC) 8 de julio de 2019

En las publicaciones de la revista mencionan a algunos generales que estarían implicados en este caso de corrupción. Frente a ello, el Comandante del Ejército Nacional, general Nicacio de Jesús Martínez, puntualizó: “durante el tiempo que estuve como Inspector General, no conocí denuncia alguna o directa contra los señores Generales mencionados en el artículo. En el desempeño de mis funciones como Inspector atendí una inspección judicial por parte de la Fiscalía General de la Nación por hechos ocurridos en la Cuarta Brigada, de lo que no conozco los detalles, supuestos implicados y el avance de la investigación”.



El General también defiende a la Contrainteligencia Militar, tema mencionado por la revista en varios de los artículos. “La Contrainteligencia Militar, como una de las capacidades más importantes en la protección de la Institución y por ende del país, su funciona se circunscribe a labores de vigilancia para prevenir, identificar y/o neutralizar hechos en los cuales pudiera incurrir integrante de la Fuerza, anteponiendo sus intereses personales, deshonrando el sacrifico de nuestros soldados en contra de la institución”.



El Ejército informó que los señalamiento de la misma revista, publicados el 23 de junio de 2019, fueron “colocados de manera inmediata de conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, y a la fecha la Fuerza permanece atenta y disponible a los requerimientos que soliciten las autoridades judiciales”.



ELTIEMPO.COM​