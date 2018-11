¿Qué piensan los sectores sociales de decreto para proteger a líderes?

Este lunes, el Gobierno del presidente Iván Duque expidió el decreto 2137 del 2018. Con él se busca aumentar la protección y la defensa de los líderes sociales, defensores de derechos humanos y periodistas en todo el territorio nacional.



La norma permite la creación del Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección (PAO), para realizar acciones articuladas por parte de todas las fuerzas del Estado y así prevenir y dar respuesta a las situaciones de violencia contra estas personas.

Según el decreto, una comisión intersectorial será la encargada de desarrollar el PAO y, agregó la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, desde el 1 de diciembre lo empezarán a trabajar con los territorios.



Más allá de la presentación gubernamental, ¿cómo recibieron los sectores sociales y los propios líderes la norma?



Para Camilo González Posso, director del Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz), entidad que lleva un control sobre ataques y asesinatos de líderes, al decreto, por sí solo, le falta fuerza.

“Si el decreto es solo para tener control territorial militar, si no hay una política de presencia social del Estado, entonces solo quedará como una norma más con una comisión más”, dijo.



González Posso aseguró que lo más importante es que se den alianzas con las comunidades de territorios donde hay reincidencia de la violencia.



“Solo hay planes en general y acciones contra organizaciones criminales, pero si no hay alianza social con iniciativas fuertes que resuelvan problemas estructurales, no hay nada”, agregó.



Diana Sánchez, coordinadora de Somos Defensores, una organización que defiende derechos también lleva un registro de homicidios de líderes, fue muy crítica y aseveró que “el decreto no servirá para nada: no hay nada nuevo, nada novedoso, nada de audacia”.

“La expedición del PAO es reactiva a la presión de la sociedad por las promesas que hizo el presidente Duque, es reactiva a la presencia de dos relatores internacionales en el país: uno de Naciones Unidas y otro de la Comisión Interamericana de Derechos, no es por nada más”, añadió.



Para Sánchez, se desconoce todo el trabajo que se hizo antes y lo que se avanzó en el gobierno de Juan Manuel Satos.

“No es que estemos defendiendo lo que hizo el expresidente Santos o que metamos las manos al fuego por él, pero por lo menos había un diseño, algo que no vemos ahora”, señaló.



Uno de los puntos que resaltó Sánchez es que desde los sectores sociales siempre han insistido en políticas de garantías y no solo de protección, y que eso vuelve a faltar en lo decretado por Duque.



“No entendemos para qué insisten en protección: eso es muy limitado y no quita los riesgos ni las amenazas. Se necesita es una política integral en la que haya prevención”, sostuvo.



Además, dijo que, para ella, es muy grave que el 2137 solo se limite a actores armados ilegales y no se tenga en cuenta la vulneración de la alta militarización.



“No se han dado cuenta que el país cambió: hay una masa crítica muy grande y hay una comunidad internacional preocupada por los recursos que se invirtieron en paz y en derechos humanos y este Gobierno está echando todo al traste”, concluyó.

La posición de los líderes

Derly Pastrana, vicepresidente de la Federación Colombiana de Víctimas de Farc y coordinadora de la Mesa Departamental de víctimas del Huila, se siente escéptica frente al decreto.



“Nosotros ya no creemos en nada de lo que saca el Estado. No es efectivo. Todas las rutas de protección se dan en papel, pero en el terreno nada se ve”, dijo.



Y aunque la lideresa social y defensora de derechos humanos le da el beneficio de la duda a la norma - “el Gobierno solo lleva 100 días, ojalá ese decreto sirva para algo, como en la participación efectiva de los líderes” – sí reiteró que esos decretos no se socializan correctamente con las comunidades y no se trabajan con los líderes.



El próximo viernes, contó, tendrán una reunión con la Ministra del Interior para conocer el nuevo protocolo y saber cuál será su efectividad en los terriotiros.



