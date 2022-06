La colonia agrícola de mínima seguridad de Acacías, en el Meta, es una cárcel que tiene 13 proyectos productivos al aire libre, en los que gran parte de sus 977 internos cultivan el campo y crían animales.



Durante el desarrollo de un programa que busca que los privados de la libertad realicen un proceso de plantación en establecimientos penitenciarios, así como promover la restauración ecológica, la disminución de la contaminación, y protección de la fauna y flora, la colonia de Acacías ha plantado 3.500 árboles nativos.



(Puede leer: Así viven en el pueblo donde no se registran homicidios hace más de 20 años)

“Yo estoy aquí por un error que cometí, pero con el proceso de resocialización se trata de ser mejor persona, dejar los errores que cometimos en el pasado, y ser mejores ante la sociedad”, dijo Andrés, uno de los 25 internos que participan en el programa de reforestación dentro de la colonia que tiene más de 4.600 hectáreas.



Pero esta no es la única actividad a la que se dedica Andrés, pues a diario, junto a sus compañeros, cuida de los cultivos de cacao y caña de azúcar, y trabaja en el trapiche para fabricar panela.



Los presidiarios de la colonia agrícola, ubicados en seis campamentos, se dedican a actividades relacionadas con la porcicultura, ganadería, avicultura, lombricultivo, piscicultura, y al cultivo de plátano, cacao, caña de azúcar y cítricos. También participan en los proyectos productivos de carpintería, panadería y fabricación de telares y tejidos.



El proyecto de reforestación en centros penitenciarios surgió del convenio de cooperación 0498 de 2021, el cual fue suscrito entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Justicia y del Derecho, Inpec e Uspec (Unidad de servicios penitenciarios y carcelarios).



(Le recomendamos: En 18 años han sido condenados por corrupción 3 exgobernadores de Guainía)

Facebook Twitter Linkedin

A mediadios de junio, los internos de la colonia agrícola de llevan 3.500 árboles nativos sembrados. Su meta es sembrar 5.000 para aportar a la reforestación del país. Foto: Minjusticia - María Paula Tíjaro

El objetivo de este convenio fue “unir esfuerzos misionales de cada una de las entidades para impulsar los procesos de resocialización de los privados de la libertad y la reforestación, por lo tanto, se decidió sembrar árboles en los terrenos de los establecimientos penitenciarios”.



“Aquí tenemos planeado sembrar 5.000 árboles y actualmente llevan 3.500”, dijo el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, quien también le recordó a los privados de la libertad la importancia de trabajar para reforestar el campo, alejados de actividades criminales.



“Estoy completamente seguro de que estas personas no van a volver a delinquir, por eso la reincidencia ha bajado del 30.3 al 20.1 por ciento”, puntualizó el ministro Ruiz, y manifestó que están apostando para que más centros de reclusión en el país tengan un enfoque agrícola para la resocialización integral de sus internos.

Estoy completamente seguro de que estas personas no van a volver a delinquir, por eso la reincidencia ha bajado del 30.3 al 20.1 por ciento: minjusticia Wilson Ruiz FACEBOOK

TWITTER

Después de realizar un análisis técnico ambiental del terreno, del estado jurídico de los predios y de revisar los establecimientos que cuentan con privados de la libertad en fase de mínima seguridad, los centros de reclusión que se eligieron para implementar el convenio, además de la colonia de Acacías, son el establecimiento penitenciario de Yopal (donde se han sembrado 1.000 árboles de los 6.000 propuestos); la cárcel de media seguridad de Fusagasugá (con 300 árboles sembrados); el complejo carcelario de alta y media seguridad de Jamundí; y la cárcel de alta y media seguridad de Popayán.



(Podría interesarle: Hacinamiento del 194 %, grave panorama en centros de detención transitoria)



En cada uno de los establecimientos se recibió apoyo de las corporaciones autónomas de los departamentos en capacitación técnica dirigida a los reclusos, donación de insumos para la preparación del terreno y mantenimiento de los árboles después de su plantación.



De acuerdo con información del Ministerio de Justicia, con este convenio se han beneficiado 40 presidiarios que van a recibir certificación del Sena. En total, por ahora se tiene previsto plantar 11.300 árboles nativos en 12 hectáreas.



Al respecto, el minjusticia recordó la importancia de que no haya lugar a la reincidencia, por eso el enfoque a programas de resocialización integral, como el que busca reforestar los campos dentro de centros carcelarios.

Impacto en el Piedemonte llanero

Las autoridades municipales y departamentales del Meta, en asociación con Cormacarena, han acompañado aspectos técnicos para el proyecto de reforestación.



“Hemos venido prestando asistencia técnica en la selección de las especies, en el asesoramiento, en el acompañamiento de la donación de herramientas para realizar las actividades, en el apoyo con abonos y materias fertilizantes que necesitan los procesos de reforestación, y además de eso acompañando todo el proceso técnico de la ejecución del programa”, indicó Wilson López, subdirector de gestión administrativa de Cormacarena.

Facebook Twitter Linkedin

El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, acompañó a los internos en las labores de siembra en la colonia agrícola de Acacías. Foto: Minjusticia - María Paula Tíjaro

López también señaló que el proceso ha sido positivo porque además de reforestar, “los internos reaccionan muy bien a estos procesos de aprendizaje y se han vinculado perfectamente a las capacitaciones”.



Para el alcalde de Acacías, Eduardo Cortés Trujillo, este tipo de programas son una señal de reconciliación y de paz para el país. “Aquí las personas pagan sus penas con trabajo y apoyo al medio ambiente, eso me me parece muy importante porque es parte de lo que queremos en el país: que la gente no delinca”, dijo el mandatario local.



(Le sugerimos: El Gobierno deja andando inversión millonaria para digitalizar la justicia)



Cortés también se refirió a la ubicación del municipio dentro del Piedemonte llanero, una zona de vegetación nativa muy importante, donde justamente podrían desarrollarse procesos agroturísticos como el senderismo.



El mandatario también destacó el trabajo articulado con diferentes entidades y autoridades para llevar a cabo el proyecto de reforestación. “Tenemos una articulación permanente con la penitenciaría, con la guardia, con la Policía y el Ejército; hacemos parte de diferentes consejos y comités”, dijo.



El camino de acceso al campamento Sardinata de la colonia agrícola de Acacías -donde se realiza el proyecto de reforestación- no está pavimentado, y solo pueden ingresar vehículos de doble tracción por las condiciones del territorio. Un dragoneante del Inpec dijo a EL TIEMPO que la accesibilidad empeora cuando llueve, pues se venía el monte sobre la carretera, y que de no ser por la labor de los internos, no habría comunicación terrestre entre Sardinata y el resto del municipio.



De hecho, por esas mismas circunstancias habrían tenido que abandonar uno de los seis campamentos del complejo carcelario.



(Más notas: Las claves de la nueva ley de virtualidad en la justicia)



Consultado por este diario, el alcalde Acacías manifestó que la ola invernal ha sido “cruenta y durísima en esta época. A propósito, el municipio cuenta con muy poca maquinaria, hemos apoyado sectores que requieren una mayor atención. Estamos en ese momento atendiendo otros sectores, tenemos maquinaria en el río Guayuriba y viene un proceso importante de placa en toda la zona de veredas”, aclaró Cortés.



Respecto al proceso, Ricardo, otro interno de la colonia agrícola, dijo que “eso es lo que más deberíamos de tener en cuenta, porque si el ser humano daña el planeta, también deberíamos de cuidarlo”, y mencionó que todos pueden aportar a la reforestación, “así sea sembrando una matica en el jardín de la casa”.



“El trabajo de resocialización con el resto de compañeros y los guardas ha sido bueno”, señaló Ricardo, quien lleva 30 meses cumpliendo su condena y ya le falta poco para salir libre. También destacó su gusto por las labores al aire libre.

Facebook Twitter Linkedin

Los internos son trasladados hasta los cultivos por guardianes del Inpec, quienes les acompañan mientras realizan sus actividades. Foto: Minjusticia - María Paula Tíjaro

Por su parte, el ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, indicó que esta colonia agrícola en el departamento del Meta impacta favorablemente al medio ambiente, pues “se está haciendo reforestación con árboles de especies nativas, como el algarrobo y el arrayán, que va a permitir que el cumplimiento del objetivo trazado para disminuir los gases de efecto invernadero en el año 2030 a un 51 por ciento con la siembra de 180 millones de árboles”.



(Puede leer: El nuevo lío judicial que enreda a excapo que está libre en Estados Unidos)



Además de mencionar la importancia del proceso de resocialización de los privados de la libertad, el ministro Zea destacó que en Piedemonte llanero nacen casi todas las fuentes hídricas de la cuenca del Orinoco, “por eso es importante reforestarlo”, dijo.

Se está haciendo reforestación con árboles de especies nativas que va a permitir que el cumplimiento del objetivo de disminuir los gases de efecto invernadero en 2030 a un 51 por ciento: ministro Zea FACEBOOK

TWITTER

“Muchas personas no saben que el Meta llega hasta la parte alta de la montaña, hasta el Sumapaz y ahí nace una cantidad de ríos que van a cubrir la llanura, incluso llegando hasta las fronteras. Esta es la forma de poder preservar las fuentes hídricas: el agua es fundamental para la seguridad alimentaria y por eso aquí también hay proyectos enfocados en eso”, concluyó el ministro.



El director del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec), general Tito Castellanos, informó que el hecho de que los internos puedan trabajar en estos proyectos de reforestación y agrícolas, les da el beneficio de reducción de penas. Además, “se están adaptando a la vida rural, porque la mayoría de las personas privadas de la libertad -casi un 80 por ciento- son de ciudad, y un 20 por ciento son del campo, así que están aprendiendo algo nuevo”, indicó el general.



El uniformado también señaló que el tiempo que ocupaban en los procesos productivos, les alejaba de las actividades criminales. Para acceder a la colonia agrícola, un privado de la libertad debe tener un expediente de buen comportamiento en el centro de reclusión, y ser considerado de mediana seguridad.



(Le podría interesar: Colombia vuelve a la Corte IDH, esta vez, por caso de 'chuzadas')



Según información del Inpec, dentro de los 977 internos en la colonia de Acacías, hay 94 extranjeros que, en un principio, les costó adaptarse a las labores de campo.



Para Nelson, las actividades de mantenimiento y reforestación son buenas, “porque cuidamos el medio ambiente”, dijo el recluso a quien le faltan 18 meses de pena, pero con los beneficios que otorga el proyecto, solicitará la libertad condicional en dos meses.

Hacinamiento y reforma al Inpec en la agenda de minjusticia

Según el Inpec, su capacidad de población intramural es de un poco más de 80 mil personas privadas de su libertad, distribuidas en sus establecimientos carcelarios ubicados en 28 departamentos del país. Para marzo de 2020, había 122.598 personas en 132 establecimientos, lo que significó una sobrepoblación carcelaria de 41.670 personas y un hacinamiento del 51,49 por ciento.



Mientras que a marzo de este año, con solo 127 establecimientos carcelarios, se encuentra una sobrepoblación de 16.199 personas, traduciendo un 20 por ciento de hacinamiento. Lo anterior quiere decir que el hacinamiento se redujo en un 30 por ciento.



(En contexto: La crisis por hacinamiento en estaciones de Policía que alarmó a la Corte)

Facebook Twitter Linkedin

La colonia agrícola de mínima seguridad de Acacías, en el Meta, es una cárcel que tiene 13 proyectos productivos al aire libre, en los que parte de sus 977 internos trabajan. Foto: Minjusticia - María Paula Tíjaro

Para el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, hace falta implementar más colonias agrícolas con proyectos de resocialización para los privados de la libertad.



"Precisamente, cada que hablamos con alcaldes y gobernadores siempre les decimos cuando vayan a donar lotes, sean de más de 20 hectáreas para que en 5 de ellas se pueda construir el centro de reclusión de orden nacional, y la otra parte para poder que tenga enfoque agrícola", señaló el alto funcionario.



Sin embargo, el ministro Ruiz manifestó que no hay gran colaboración por parte de los mandatarios locales y regionales, ni cumplen a cabalidad la Ley 65 de 1993 ni el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Además, lamentó que no exista disposición de la mayoría para trabajar en conjunto con el Ministerio.

Todavía estamos haciendo los estudios necesarios para ver qué vamos a presentar como reforma al Inpec, desde luego siempre contando con los sindicatos del instituto:

ministro de Justicia, Wilson Ruiz FACEBOOK

TWITTER

El ministro igualmente indicó la necesidad de que los mandatarios no se encarguen únicamente de la situación de las personas condenadas, sino también de las sindicadas.



(Más notas: Empresas privadas proponen esquema penitenciario alternativo al Inpec)



Hay que recordar que recientemente se conoció la problemática de hacinamiento en las Unidades de Reacción Inmediata (URI) y estaciones de policía.



De acuerdo con el Ministerio de Justicia, en los centros transitorios hay recluidas 22.741 personas, en poco más de 7.000 cupos, y un informe de la Defensoría del Pueblo indicó que, con corte a marzo de este año, el hacinamiento solo en estaciones de Policía era del 194 por ciento, pues había 7.131 cupos para 20.951 personas.



El Ministro trambién se refirió a EL TIEMPO sobre la reforma al Inpec, que anunció hace meses el presidente Iván Duque tras los escándalos por la fuga del narcotraficante alias Matamba, y las salidas irregulares del cuestionado empresario Carlos Mattos.



El alto funcionario recordó las mesas de trabajo con el Inpec y la Uspec para poder en los próximos días darle una respuesta al país, pero hay que tener presente que todavía sigue vigente la Ley de Garantías Electorales, y que el Congreso está ad portas de salir a vacaciones.



"Hay que tramitar un proyecto de ley nuevo. Todavía estamos haciendo los estudios necesarios para ver qué vamos a presentar como reforma al Inpec, desde luego siempre contando con los sindicatos del instituto", puntualizó el ministro Ruiz.



Y añadió que estamos trabajando en conjunto contras entidades "para darlo a conocer en los próximos días al pueblo colombiano".



(Podría interesarle: Sin riesgo de minas, campesinos de Montes de María vuelven a cultivar)

VALENTINA HERRERA GONZÁLEZ

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO

justicia@eltiempo.com

En Twitter: @JusticiaET

Más noticias de Justicia