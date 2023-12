Reservistas piden reunión con de EE. UU. sobre sanción a exgeneral Jesús Armando Arias

En una carta abierta dirigida al Embajador de los Estados Unidos en Colombia Francisco Luis Palmieri, más de 70 asociaciones de reservistas y veteranos de la Fuerza Pública expresaron su preocupación por la reciente decisión del Gobierno estadounidense de retirar las visas al general (R) Jesús Armando Arias Cabrales, a su difunta esposa Martha Paulina Isaza, y a sus hijos Armando y Martha Lucia Arias Isaza.



Estados Unidos retiró el 24 de noviembre de las visas del exgeneral colombiano Jesús Armando Arias Cabrales, su esposa e hijos por el rol del militar en la retoma del palacio de Justicia en 1985.

"Estados Unidos designa al exgeneral colombiano Jesús Armando Arias Cabrales por su participación en una grave violación de los derechos humanos durante la retoma del Palacio de Justicia de Bogotá en noviembre de 1985. Como resultado de la acción de hoy, Arias Cabrales, su esposa Martha Paulina Isaza de Arias y sus hijos Francisco Armando Arias Isaza y Martha Lucia Arias Isaza no son elegibles para ingresar a los Estados Unidos", dijo el portavoz del departamento de Estado, Mattew Miller en un comunicado.



La solicitud formal de reunión con el embajador no obtuvo respuesta, y ante la ausencia de diálogo, la asociación decidió hacer pública su postura respecto a la situación.

General (r) Jesús Armando Arias Cabrales en la JEP en audiencia sobre retoma del Palacio de Justicia. Foto del 18/01/2023 Foto: JEP

En la misiva, la organización manifestó su respeto por la soberanía de los Estados democráticos y la no injerencia en los asuntos internos de cada país, reconociendo la importancia de respetar las decisiones judiciales y administrativas.



Asimismo, se destacó que la decisión de retirar las visas al general (R) Arias Cabrales y su familia se basa en hechos relacionados con la toma del Palacio de Justicia por parte del grupo M-19, en la cual el general tuvo participación.



Sin embargo, se argumentó que estos eventos fueron consecuencia de una acción terrorista coordinada con el narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, y que la recuperación del palacio fue ordenada por el entonces Presidente Belisario Betancur Cuartas.



En defensa del general (R) Arias Cabrales, la asociación resaltó que este mantiene su inocencia y ha rechazado declararse culpable de los delitos que se le imputan. Además, se subrayó que la decisión de retirar las visas también afecta a la familia del General, que ha sido siempre ejemplar y no ha estado involucrada en actos de corrupción o violación a los Derechos Humanos.



En relación con la declaración del Departamento de Estado sobre el apoyo al acuerdo de paz de 2016 con las FARC, la asociación señaló que dicho acuerdo fue negado por la nación en un plebiscito y que ha permitido la impunidad de criminales de lesa humanidad vinculados al narcotráfico.



La carta concluyó expresando la falta de consideración del gobierno estadounidense hacia los Reservistas y Veteranos de las Fuerzas Públicas de Colombia y sus familias, instando a una mirada honesta y objetiva de los hechos en busca de una verdadera paz y reconciliación en el país.

Juan Diego Torres Lasso

Escuela de Periodismo Multimedia de EL TIEMPO

Redacción Justicia

