Rescatan a bebé de seis meses que había sido secuestrado en Soacha

El Gaula de la Policía confirmó que este sábado fue rescatado el bebé de seis meses de edad que había sido raptado el pasado 20 de diciembre en el municipio de Soacha (Cundinamarca).



El rescate del menor de edad fue en Pitalito (Huila), según informaron las autoridades, y se logró la captura de la mujer, quien sería a autora del secuestro.



La Policía agregó que el reencuentro con su familia será en el aeropuerto El Dorado, de Bogotá.

El rapto del bebé ocurrió hacia la 1:30 de la tarde del pasado jueves, mientras se encontraba con su abuela en el sector de Paseo Real de la comuna Compartir de Soacha (Cundinamarca), el bebé de seis meses, Ángel Smith Ortega Morena, fue raptado este jueves.

Según había relatado María Adelina Moreno, la abuela del menor, ella tiene una tienda en el barrio pero también cuida a su nieto mientras su hija sale a trabajar. Hasta el local "llegó una mujer que dizque a comprar una gaseosa y se fue ganando mi confianza. El bebé lloró, entonces yo me fui a calentarle el tetero, y la señora cogió el cuchillo con el que yo parto el salchichón, y me arrinconó la cocina, y me encerró. Me echó pasador".



Según la abuela del menor, logró romper el vidrio de la cocina, y logró salir, pero cuando buscó a su nieto, la mujer ya se lo había llevado.



La mujer que se llevó al niño, dijo Moreno, visitó dos veces la tienda. "La primera vez que vino me contó que venía de Ibagué, y que había tenido un bebé, pero que su hijo estaba internado en Chapinero". Luego, regresó otro el segundo día, y ahí fue cuando amenazó a la abuela y robó el bebé, relató en su momento.



