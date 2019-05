Se va la MinJusticia Gloria M. Borrero; la reemplaza Margarita Cabello

Gloria María Borrero, ministra de Justicia, acaba de presentar su renuncia al cargo en el que estuvo desde el inicio de la presidencia de Iván Duque.



De acuerdo con el presidente Duque, que habló desde Medellín, la nueva ministra será la magistrada de la Corte Suprema de Justicia,Margarita Cabello Blanco, quien antes había sido ternada por el Gobierno para el cargo de fiscal ad hoc para los casos de Odebrecht.



Borrero duró 9 meses en su cargo, y a pesar de su experiencia en el sector -venía de ser directora de la corporación Excelencia en la Justicia- no logró sacar adelante ninguna iniciativa clave para reformar esa rama.



Uno de los proyectos que lideró fue el de reforma a la Justicia, que se hundió en diciembre del año pasado en el Congreso por falta de tiempos.

Borrero, quien se convierte en la primera baja en el gabinete de Duque, en declaraciones a RCN Televisión, dijo que su dimisión no tiene nada que ver con la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de no extraditar a Jesús Santrich, sino que su renuncia había sido acordada con el Presidente semanas antes.



"En la vida hay ciclos que se cumplen y funcionarios a los que le tenemos especial gratitud. He aceptado la renuncia de la ministra Gloria María Borrero y quiero agradecerle su trabajo, patriotismo y excelente cooperación con los colegas del Gobierno, y además reconocerle sus esfuerzos por sacar adelante Ruta Futuro, para enfrentar el fenómeno de la criminalidad relacionada con el narcotráfico", dijo el Presidente desde Medellín.

En la vida hay ciclos que se cumplen y funcionarios a los que le tenemos especial gratitud. A la saliente ministra mi gratitud y mi amistad para siempre FACEBOOK

TWITTER

Duque agregó que agradecía los esfuerzos de Borrero para hacer un plan de choque para enfrentar el hacinamiento carcelario, que está en este momento por encima del 50 % en todo el país, "A la saliente ministra mi gratitud y mi amistad para siempre", concluyó el Presidente.



Cabello, su sucesora, es una jurista de origen conservador y forma parte de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Fue una de las fichas más cercanas al polémico exprocurador Alejandro Ordóñez y durante el gobierno de Álvaro Uribe la habían ternado para ser Fiscal General.



Entre las tareas que tendrá la magistrada, a quien le quedaban unos 6 meses de periodo, estará avanzar en una nueva reforma a la justicia y sacar adelante la implementación del plan antidrogas del Gobierno, llamado Ruta Futuro, según confirmó el Presidente.

JUSTICIA