En la mañana de este 2 de agosto el abogado Juan Trujillo, quien venía llevando parte de la defensa de Nicolás Petro en su lío judicial por presuntamente recibir dineros irregulares , anunció su renuncia.



A través de un comunicado que publicó en sus redes sociales, el abogado Trujillo señaló que se aparta del proceso por una "diferencia de criterios".

Trujillo afirmó que informaba esto públicemente por ser de interés general, y aclaró que su renuncia como defensor de Petro la presentó este miércoles.



"El día de hoy (2 de agosto) he renunciado a la representación jurídica en los procesos que se adelantan contra Nicolás Petro Burgos, por diferencia de criterios que impiden que siga al frente del caso", señala su corto comunicado.



El abogado concluyó deseando los mejores éxitos a Petro y su equipo de defensa, en el cual sigue el abogado David Teleki.

Es de recordar que en la tarde del martes, en un sorpresivo giro tras no haber aceptado cargos y cuando ya iba a comenzar la audiencia en la que la Fiscalía pediría una medida de aseguramiento en su contra, el diputado de Atlántico Nicolás Petro anunció su intención de colaborar con la justicia.



"Quiero anunciar a Colombia que hemos decidido iniciar un proceso de colaboración, donde me referiré a nuevos hechos y situaciones que ayudarán a la justicia. Lo hago por mi familia y por mi bebé que viene en camino", sostuvo en la audiencia Petro.



Esto sorprendió no solo porque Nicolás Petro se había declarado inocente sino porque en pronunciamientos previos Trujillo había dicho que la Fiscalía había sido hostil en el tratamiento a Petro y a él mismo.



También había estado en desacuerdo con que las audiencias se hicieran desde el búnker de la Fiscalía, donde están detenidos Petro y su expareja Day Vásquez, por considerar que no era un espacio neutral.



Denunció así mismo presuntos atropellos en la captura, el sábado 29 de julio, de Petro pues dijo que al momento de ejecutarla los agentes del CTI no se identificaron ante la administración del conjunto porque lo venían vigilando desde al menos 2 semanas desde adentro de la edificación.



Esto pese a que, según él, los seguimientos fueron autorizados por un juez el viernes 28 de julio, poco antes de que se efectuara la captura.



Finalmente, había cuestionado que en el momento de la captura Petro y su actual pareja, Laura Ojeda, fueron grabados en ropa íntima.

