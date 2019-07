Crisis en Comisión Asesora de Política Criminal por cadena perpetua

La decisión de la nueva ministra de Justicia, Margarita Cabello, de desconocer el informe técnico que le recomendó al Gobierno no embarcarse en el proyecto de aplicar la cadena perpetua en Colombia para los violadores de niños generó una crisis en el Comisión Asesora de Política Criminal, que había elaborado ese documento.



Como lo reveló EL TIEMPO hace una semana, los expertos le dijeron al Gobierno que la cadena perpetua es una sanción no solo inhumana, sino inocua y demasiado costosa para el Estado. "Es cruel, innecesariamente violenta, inútil y desproporcionada", señala el documento.

Ese estudio fue encomendado por la exministra de Justicia Gloria María Borrero, que en esencia compartía esa posición y que entregó las conclusiones el pasado 30 de mayo a su sucesora, la ministra Cabello, y al presidente Iván Duque.

Cabello aclaró, sin embargo, la semana pasada que el Ejecutivo no está obligado por el informe y que no ceja en su empeño de cumplir la promesa de la campaña presidencial de establecer la prisión de por vida contra los depredadores sexuales.



El catedrático Ricardo Posada Maya, presidente de la Comisión y profesor de Derecho en Los Andes, le envió a la ministra una carta en la que le informa de su renuncia a ese órgano consultivo. Otros integrantes del mismo están analizando si dan el mismo paso, según fuentes consultadas por EL TIEMPO.

Hace pocos minutos le dirigí esta misiva a la sra. Ministra de Justicia y el derecho. Le deseo mucha suerte a todos los profesores que continúan en la Comisión Asesora. Espero que cambien profundamente las cosas. pic.twitter.com/vxKmTDwTaS — Ricardo Posada Maya (@ricposadam) 9 de julio de 2019

"Los acontecimientos de las últimas semanas me han llevado a reflexionar profundamente sobre la independencia académica de la Comisión y sobre el papel que viene desempeñando el Ministerio de Justicia en su labor" -dice la carta-.



En su cuenta de Twitter, además, dijo que "espera que cambien profundamente las cosas", en referencia a una supuesta decisión del Ministerio de no poner a discusión abierta los informes de la Comisión.



Hasta ahora no se conoce respuesta de la ministra de Justicia.



