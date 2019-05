Martínez dijo que no está de acuerdo con convocar una constituyente

Un día después de presentar su renuncia como fiscal general de la Nación, luego de la decisión de la JEP de ordenar la libertad de Jesús Santrich y cerrarle la puerta a la posibilidad de que sea extraditado a Estados Unidos, Néstor Humberto Martínez dijo en una entrevista con la 'W Radio' que el tribunal de paz "trasgredió los protocolos y los tratados internacionales" de Colombia en relación con la extradición, y declaró que no está de acuerdo con la convocatoria de una constituyente.

Martínez señaló que la Constitución indica que la Jurisdicción Especial de Paz, en este tipo de casos, establecería la fecha de ocurrencia de los hechos por los cuales se señala a un desmovilizado, pero "el día de ayer (miércoles) la JEP nos notificó que no pudo evaluar la conducta".



Añadió que "en un principio de buena fe", los Estados requeridos deben respetar las acciones judiciales que adelantan los países requirentes. Cuando le preguntaron por qué Santrich no es juzgado en el país, indicó es señalado por un "delito transnacional" y que en este tipo de casos "una conducta no puede ser juzgada en varias jurisdicciones".

En relación con la posible convocatoria de una constituyente tras la decisión de la JEP, un debate planteado en redes sociales en las últimas horas, Martínez fue enfático al señalar que no está de acuerdo con esa posibilidad.



"Las constituyentes pondrían al país en 'stand by', entraríamos en una institucionalidad precaria en momentos en que necesitamos es consolidar la paz. Yo creo que la convocatoria de una constituyente en estos casos abriría las puertas a una renegociación del proceso de paz y ningún sector político lo quiere", agregó.



"Colombia -dijo también- tiene que consolidar su acuerdo de paz, tenemos que avanzar en la reconciliación de los colombianos y yo creo que poner en interinidad la paz a través de referendos, plebiscitos, constituyentes, es algo que no sería conveniente y podemos buscar otros mecanismos, como el del consenso institucional para poder hacer los arreglos que se requieren y darles garantías a todos los colombianos"



Sobre su renuncia, explicó que “no podía yo en ejercicio de la función refrendar una decisión que a mi modo de ver desafía la evidencia de los Estados Unidos y de la propia Fiscalía”.

También, señaló que la decisión de la JEP “destruyó un principio fundamental del acuerdo de paz", y es que, explicó, "no puede haber ninguna relación" entre los procesos de reinserción y el narcotráfico.



A los críticos que señalan que su renuncia está relacionada con una supuesta salida a los cuestionamientos que le han sido realizados por el caso Odebrecht, respondió que "el primer contradictor que salió a decir eso fue Gustavo Petro" y aún, señaló, están pendientes sus explicaciones por el video en cual se le ve recibiendo fajos de billetes.



Martínez también dijo que en su momento respondió ante el Congreso y la opinión pública los cuestionamientos que le fueron hechos.

ELTIEMPO.COM