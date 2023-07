Una lujosa casa ubicada en el barrio de Las Lomas, en El Poblado de Medellín, pasó de ser el sueño de René Higuita a un lote abandonado y lleno de maleza. La mansión con piscina que fue adquirida por el ex arquero de la selección Colombia enfrenta un proceso jurídico por tener supuestos nexos con el narcotráfico.



Su historia se remonta al año 1992 cuando la estrella del Atlético Nacional se mostró interesado a comprar el lujoso predio y ofreció un apartamento cerca al Estadio de Medellín y otro en Cartagena a cambio de la infraestructura.

Sin embargo, evidencia entregada por la Fiscalía da cuenta de que la mansión había estado relacionada con las mafias del Cartel de Medellín y solicitó que dicho predio entrara en un proceso de extinción de dominio.



Fue entonces cuando la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad encargada de administrar los bienes de narcotraficantes y corruptos, tomó posesión del predio.

René Higuita. Foto: ARCHIVO

Para Higuita, el proceso de compra de la lujosa casa se dio bajo todos los términos legales y lo hizo de “buena fe”.



Según el futbolista, en ese momento no tenía suficiente tiempo para estar encargado de sus negocios ya que estaba en una concentración con su equipo de fútbol en Llanogrande.



Fue por esa razón que encomendó a su amigo Elías Meneses para que adelantara todo el proceso relacionado a la compra de la infraestructura.



Registros de dicho procedimiento señalan que la representante legal de la propiedad en 1992, año de la compra, era María Victoria Montoya Álzate. Sin embargo, otras pruebas certifican que la mansión estaba relacionada a Gerardo Moncada Cuartas: testaferro del Cartel de Medellín y socio de Pablo Escobar.



En la investigación también se suma la visita que hizo René Higuita a la cárcel de “La Catedral” pare reunirse con el máximo líder del Cartel de Medellín.



El predio de 1.253 metros cuadrados y avaluado en 1.200 millones de pesos enfrenta desde 2005 un proceso de extinción de dominio que solo podrá ser resuelto si una de las altas cortes resuelve el proceso en favor de Higuita.

Así luce la fachada de la casa del exfutbolista Foto: Suministrada

“Ya se me cayó la casa, ya no está sino el lote” FACEBOOK

Se trata de una tutela interpuesta por la SAE, que pidió rectificación ante una decisión proferida por un juez de la república que ordenó devolver la propiedad al exfutbolista.



Será entonces la Corte Constitucional quien revise el proceso y determine si Higuita tenía conocimiento del pasado judicial del inmueble o si, como él lo dice, obró de buena fe y terminó con una propiedad producto del narcotráfico.



El exjugador de la selección Colombia se refirió al proceso en su cuenta de Twitter y dijo que llevaba casi 30 años en el proceso jurídico y que su casa estaba totalmente en “ruinas”: “Ya se me cayó la casa, ya no está sino el lote”.



“Esta es mi casa y mire las condiciones que están, 30 años esperando a que me resuelvan y cuando tratan de responder, vuelve la SAE y pone una tutela”, sentenció Higuita.

JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

