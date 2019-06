'La vida se me puso patas arriba: mi hermano había matado a una niña'

Este viernes la audiencia contra los hermanos Francisco y Catalina Uribe Noguera por el supuesto encubrimiento en los hechos que rodearon el crimen de la menor Yuliana Samboní arrancó con el testimonio de ellos mismos.



Dentro del proceso, la defensa decidió presentar a los hermanos como testigos, quienes siempre han defendido su inocencia y asegurado que el día del secuestro y asesinato de Yuliana lo que hicieron fue colaborar activamente en su búsqueda y apoyar a las autoridades.

De acuerdo con Francisco ese 4 de diciembre 2016 su familia se despertó sobre las 10:30 de la mañana con el plan de ir a un bazar organizado en el Gimnasio Moderno.



Estando en el evento, cuenta, su esposa recibió una llamada. “Ahora sé porque ella devolvió la llamada, pensó que era un familiar de la señora que cuidaba a las niñas”, dijo.



Añadió que cuando su esposa cogió el teléfono “hizo una cara” como de asombro “y dijo: 'No entiendo que está pasando'”.



Aseguró que un agente del Gaula que le dice que “una camioneta está involucrada en el desaparecimiento de una menor. Hablé con Laura porque mi memoria no es buena en ciertos detalles y le dije cual era la camioneta gris y sus placas que teníamos antes”. La placa correspondía con el carro que tenía a nombre de su esposa.

Francisco dijo que al principio las llamadas le parecían raras y el agente le dijo que se vieran en una estación o CAI de la Policía. Aseguró que tenía paranoia. Ante de irse a encontrarse con los agentes le dijo a su esposa que se fuera con las niñas porque aún tenía un poco de desconfianza.



Luego, cuenta, le empiezan a dar datos más concretos sobre su vida, lo que le empezó a dar confianza. “Le dije (a Laura Arboleda, su esposa) ¿Por qué no llamas a Catalina a ver si ha visto a Rafael?", agregó.



Luego, dice, se encontró en una estación con los agentes del Gaula. “Me dijeron que se había presentando un rapto de una camioneta con un conductor que tenía el pelo largo”.



“Les dije (a los del Gaula): 'Entiéndame que lo que usted me está diciendo es absolutamente extraño”, dijo Francisco. Luego le mostraron un video de una camioneta Nissan andando por una calle. “Yo dije que no se le veía la placa ni quien estaba conduciendo” y que Rafael no tenía el pelo largo.



“Yo llamo a Rafael y le digo donde está contésteme, contésteme es urgente”, contó Francisco y añadió que su hermano nunca le contestó. “A los 30 minutos me llama Catalina y dice que Rafael está donde una amiga y que el carro está en el parqueadero”, agrega Francisco.



Luego, dice, junto a los agentes del Gaula hablaron con el vigilante, quien les contó que en la mañana Rafael hizo movimientos extraños con el carro y hora y media después llego caminando.



Francisco dice que le suministro el teléfono de Rafael a los del Gaula y que cuando estaban todos hablando en círculo con el vigilante, los del Gaula y su esposa, en ese momento Laura contó que fue al Equss 66 y no estaba parqueada la camioneta.



Luego recibió una llamada de su hermana, “muy ofuscada”, que le dice que el portero no la dejaba entrar a lo que le dijo que le dijera que él era abogado. “A los treinta minutos Catalina vuelve y me llama y me dice: 'Estoy al frente de la puerta del apartamento y no puedo entrar y huele a cigarrillo'”, agrega.



Inmediatamente, dice Francisco, se fue hasta el edificio Equus 66 y le pregunta al portero por la camioneta. Este le dice que su hermano la parqueó en otro lugar. Francisco relata que se fue hasta el parqueadero y buscó la camioneta a ver si estaba abierta.



“En el interior del carro había un zapatico blanco (...) Ahí digamos el mundo empieza a cambiar, yo venía tranquilo buscando a mi hermano que no aparecía y era normal que no apareciera, tenía problemas de alcohol y drogas hace quince años”, relató Francisco.



Pero, tras ver ese zapato de la niña Yuliana Samboní sabía que se trataba de algo más. Dice que hay supo que debía subir a preguntarle a Rafael “qué paso”.



Al llegar a la puerta del apartamento y ver que no le abrían, cuenta, subió, por la terraza.



“Mi angustia era dónde está Rafael. Los del Gaula me dicen que el carro lo manejaba una persona de pelo largo”, contó y añadió que el afán era saber qué paso con Rafael y por qué en el carro que estaba en el parqueadero dos “con un zapatico de una niña”.



Cuenta que al interior del apartamento, que hace semanas estaba vacío, se veía una botella de aguardiente y colillas de cigarrillo.



Desde arriba llamaba a su hermano Rafael. “Le digo: 'Rafael lo están buscando, dónde está, si me hace bajarme por este muro me mató'”, le dije.



Aseguró que desde la puerta del apartamento, Catalina le preguntaba qué estaba pasando y él le dice que se espere que está llamando a Rafael.



“Lo que hice fue subirme al escalón (que estaba en el jacuzzi)” dice y agrega que como sea baja al apartamento.



“Lo que miro es que en este cuarto hay mucho aceite y muchas colillas de cigarro. Pero no se escucha a nadie”, contó. Dijo que su primera impresión era que el apartamento estaba vacío.



“Rafael se embadurnada de aceite cuando se emborrachaba mucho o cuando se drogaba. Lo que dije fue este: 'huevón se volvió a embadurnar de aceite'”.



"Empiezo a hacer una inspección y no veo nada. Veo una sombra y esa sombra es Rafael. Lo agarro y... yo ahí sentí ira abosoluta… sobre todo porque la niña que estaban buscando tiene la edad de mi hija mayor”, dice Francisco.



Dice que empieza a insultar a Rafael, diciéndole que había visto un zapatico de una niña, que qué había hecho, que tenía la edad de su hija mayor.



“El tipo que yo insultaba no era mi hermano era un tipo sudoroso, sin dormir. Él me dice: 'Cuál niña, usted de que me está hablando, por favor no me pegue'”, contó.



Luego escucha a su hermana discutiendo con el portero y le abre la puerta. Estando ya con su hermana les dice que bajó a la niña en la circunvalar.



Dice que empieza a darle la versión de cómo se bajo la menor. Primero dijo que la niña se había tirado, luego que se había bajado.



“Uno estaba hablando con un ente, era súper estresante porque eran los ojos de un tipo que se había metido cualquier cantidad de cocaína”, dijo Francisco.



Tras lo que le contó su hermano empiezan a llamar a un abogado penalista.

Francisco dice que le cuenta todo al abogado David Riveros y le cuenta lo que su hermano le ha confesado y pregunta si su esposa tendría implicaciones legales por estar la camioneta a su nombre a lo que responde que no, pero que lo de su hermano es muy grave.



Luego lo vuelve a llamar a decir si podía llevar a su hermano a la clínica. Dijo que su hermano Rafael estaba inquieto, decía que se quería morir. Con su hermana Catalina, cuenta, conducen a Rafael a una clínica. “En ese momento hablo con Laura y me dice que por qué no lo lleva a la inmaculada”, cuenta.



“Vuelvo a llamar a Riveros y le digo que dónde se puede llevar a una persona completamente llena de alcohol y de droga”, dice y agrega que el abogado le recomendó la Riveros.



“Yo en el taxi no hablo mayor cosa con Rafael, lo único que se me pasa por la cabeza es decir por qué está pasando esto”, dice.



Estando en el taxi, relata, lo llamo la teniente Carolina Rivera. En ese momento él le cuelga “le dije ahora la llamo”, contó. Luego lo llamo el capitán Niño as quien le dijo que iban para la clínica Monserrat.



Estando en el taxi “Pasitico me dice le voy a contar la verdad. Yo maté a la niña. Y si la vida se me puso al revés ahí se me acabo la vida”, relató.



En ese momento, cuenta Francisco su hermano le dijo que “fue un accidente” que la niña gritaba mucho y que él le tapo la boca y que murió. Francisco cuenta que le preguntó a su hermano si le había hecho algo más y este le respondió que no, que murió por accidente y que “luego le quitó la ropa”.



Después, cuenta que les dijo a los del Gaula que Rafael había dicho que mató a la niña y que la había metido bajo al jacuzzi.



